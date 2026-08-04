Educación rectifica y mantiene a los cuatro profesionales de las aulas TEA del San Roque y San José de Calasanz de Badajoz

Los cuatro profesionales que desarrollan su labor en las aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista) del instituto San Roque y del colegio San José de Calasanz de Badajoz continuarán en estos recursos educativos el próximo curso. La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha confirmado con la resolución definitiva de las comisiones de servicio, publicada el pasado mes de julio, la continuidad de los docentes en ambos recursos específicos para alumnado con trastorno del espectro autista, después de que sus solicitudes hubieran sido rechazadas inicialmente de forma provisional.

La decisión pone fin a semanas de incertidumbre para las familias, los profesionales y las entidades vinculadas al ámbito del autismo, que habían mostrado públicamente su preocupación por las consecuencias que podía tener la salida de los docentes de unos recursos donde algunos de ellos acumulaban hasta 16 años de experiencia. Unas quejas de las que se hizo eco este diario hace unas semanas.

Resolución provisional por un informe desfavorable

La situación trascendió después de que la resolución provisional de las comisiones de servicio incluyera un informe desfavorable de la Inspección Educativa que impedía la continuidad de los cuatro profesionales. Aquella decisión provocó reclamaciones por parte de los docentes afectados, escritos registrados por las familias y el respaldo expreso tanto de los equipos directivos como de la Federación Autismo Extremadura, que alertó del perjuicio que supondría romper la estabilidad de unos alumnos con necesidades educativas muy específicas.

Finalmente, la resolución definitiva ha dado un giro al procedimiento. Según ha confirmado la propia Consejería de Educación a este periódico, el informe emitido posteriormente por la Inspección Educativa fue favorable, lo que permitió mantener las comisiones de servicio de los cuatro profesionales.

Desde la consejería explican que el asunto permanecía en estudio mientras se esperaba ese informe y subrayan que "siguen en sus comisiones de servicio". Asimismo, precisan que "no es ningún cambio de decisión", sino la culminación del procedimiento administrativo una vez incorporada la documentación pendiente y resueltas las reclamaciones.

Estabilidad para dos recursos educativos

La continuidad del equipo garantiza la estabilidad de dos de los recursos educativos especializados en autismo de referencia en la ciudad de Badajoz. Durante las últimas semanas, las familias habían insistido en la importancia de conservar a unos profesionales que conocen en profundidad las necesidades de cada alumno y que han construido una relación de confianza fundamental para su desarrollo educativo y personal.

Precisamente, la Federación Autismo Extremadura había defendido que mantener la continuidad de los docentes era clave para evitar alteraciones en el proceso de aprendizaje y en la atención especializada que reciben los estudiantes de las aulas TEA, al considerar que la experiencia acumulada y el conocimiento individualizado de cada caso resultan determinantes para el funcionamiento de estos recursos.

Con la publicación del listado definitivo de comisiones de servicio, el conflicto queda resuelto y tanto el Aula TEA del instituto San Roque como la del colegio San José de Calasanz iniciarán el próximo curso con los mismos cuatro profesionales que venían desempeñando esta labor especializada.