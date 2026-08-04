Los Servicios Fiscales de Badajoz estrenan una reforma integral de accesibilidad con una inversión de 153.000 euros

El edificio de Servicios Fiscales de la Junta de Extremadura inicia una nueva etapa plenamente adaptada a las necesidades de toda la ciudadanía. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, acompañada por la directora general de Tributos, Fátima Pablos, y el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, ha presentado hoy el resultado final de las obras de accesibilidad ejecutadas en este inmueble y adelantadas por La Crónica el pasado mes de julio.

La actuación, que ha contado con un presupuesto de 153.044,56 euros, transforma unas dependencias que arrastraban más de tres décadas de carencias arquitectónicas en un modelo de inclusión y atención pública.

Durante la visita, Elena Manzano ha destacado la relevancia social de esta remodelación de un inmueble que solo el año pasado atendió a más de 18.000 contribuyentes para la gestión de tributos fundamentales como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La consejera ha enmarcado la obra en el cumplimiento de la Constitución, reflejado en los artículos 31 y 49, que consagran el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y la obligación de los poderes públicos de garantizar la autonomía e integración de las personas con discapacidad.

"Es un deber de los poderes públicos garantizar que el acceso a la administración sea un derecho real" Elena Manzano — Consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social

La consejera ha subrayado que la intervención ha supuesto dar respuesta a una demanda histórica que llevaba más de 33 años esperando una solución definitiva. Elena Manzano ha expresado la satisfacción del Gobierno de Extremadura por poner las instalaciones a disposición de toda la ciudadanía sin barreras de accesibilidad.

"Es un gran día para la ciudad de Badajoz. Cumplimos con lo que establece la Constitución: el deber de los poderes públicos de trabajar en la accesibilidad para que todos los contribuyentes puedan acceder a este edificio en igualdad de condiciones, informarse y cumplir con sus obligaciones tributarias. Garantizar este derecho no es una opción, es un mandato que asumimos con total responsabilidad", ha declarado la consejera de Hacienda.

FOTOGALERÍA | Obra de accesibilidad en el edificio de los Servicios Fiscales de la Junta de Extremadura en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Manzano ha resaltado además la estrecha colaboración mantenida entre la Dirección General de Tributos, la Secretaría General de Presupuestos y Financiación, encabezada por Luis Alfonso Hernández, y la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex). De esta última, el presidente de Apamex, quien gestiona la Otaex, ha señalado que "se ha pedido un informe de máximos y no se ha mirado el dinero, sino garantizar derechos". Además, ha calificado la actuación como "modélica" y ha valorado de forma muy positiva el compromiso político de la Consejería de Hacienda al asumir el pliego de prescripciones técnicas elaborado por la Otaex sin aplicar recortes.

"Es la primera vez que, al pedirnos un informe de accesibilidad, no se nos pide cumplir lo mínimo. No se han mirado los recursos que había que destinar, sino garantizar los derechos. Lo que se ha conseguido es tan completo que, a partir de ahora, cuando alguien nos pregunte cómo adaptar un edificio, le diremos que venga aquí" Jesús Gumiel — Presidente de Apamex

El presidente de Apamex ha agradecido el diálogo permanente mantenido desde el inicio del proyecto y ha recordado la importancia de que la Administración escuche el criterio de los técnicos para que las reformas no queden en actuaciones estéticas, sino que garanticen una accesibilidad real.

Detalles técnicos de una "obra de máximos"

La obra ha abarcado tanto la zona exterior como la totalidad de las dependencias interiores de la sede de los Servicios Fiscales de Badajoz. En el exterior se ha renovado íntegramente la solera y el pavimento para eliminar resaltes y grietas, se ha sustituido la rampa de acceso ajustando la pendiente e incorporando mesetas intermedias, y se ha reconfigurado la escalera exterior con peldaños contrastados cromáticamente, rodapiés, franjas táctiles de señalización y dobles pasamanos referenciados hasta el suelo.

En el acceso y vestíbulo se ha sustituido la puerta de entrada para garantizar un paso de 80 centímetros, se han instalado bandas de encaminamiento hasta el punto de atención accesible, un mostrador a doble altura, un apoyo isquiático, un bucle magnético para personas con prótesis auditivas y un banco ergonómico señalizado.

En el interior, la actuación ha permitido adecuar las escaleras, reformar el mostrador y los despachos para facilitar el giro de una silla de ruedas, incorporar un aseo adaptado con sistema de llamada de asistencia en cada planta y renovar toda la cartelería y señalética accesible.

Con la finalización de las obras, los Servicios Fiscales de Badajoz ofrecen unas dependencias convertidas en el espacio público de atención al ciudadano mejor adaptado de Extremadura, reforzando la accesibilidad universal y la atención inclusiva a los contribuyentes.