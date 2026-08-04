El PSOE lamenta que el Ayuntamiento de Badajoz dejase sin ejecutar 112,5 millones del presupuesto de 2025

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha calculado que el consistorio dejó sin ejecutar 112,5 millones de euros del presupuesto de 2025, de forma que solo se utilizó el 18,7 por ciento del dinero disponible para inversiones y la ejecución global empeoró respecto al año anterior.

Al respecto, ha considerado que la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento correspondiente a 2025 (llevada al pleno de julio pero sin debatir) "confirma uno de los principales problemas de la gestión municipal: la escasa capacidad para ejecutar el dinero disponible y convertirlo en actuaciones reales para la ciudad".

Como ha concretado, el consistorio terminó el ejercicio con un presupuesto definitivo de gastos de 241,42 millones de euros, pero solo reconoció obligaciones por 128,92 millones. "Es decir, únicamente llegó a ejecutar el 53,4 por ciento del presupuesto y dejó sin utilizar 112,48 millones". Así, las obligaciones reconocidas son los gastos que el propio ayuntamiento ya considera realizados, bien porque se ha ejecutado una obra, se ha prestado un servicio o se ha recibido un suministro que debe pagarse.

Peor que en 2024

La diferencia entre el presupuesto disponible y esas obligaciones permite conocer cuánto dinero no llegó a convertirse en gasto efectivo, ha detallado el PSOE en una nota de prensa en la que ha apuntado que, además, la ejecución global empeoró respecto a 2024, cuando alcanzó el 56,79 por ciento, y que en un año ha bajado 3,39 puntos porcentuales.

El concejal socialista Arcadio Vinagre ha señalado al respecto que "la liquidación no refleja un ayuntamiento sin recursos", sino uno "que tuvo dinero y presupuesto y no fue capaz de transformar una parte muy importante de esos recursos en actuaciones para Badajoz".

La situación, destaca, es "especialmente grave" en las inversiones, ante lo que ha puntualizado que el ayuntamiento dispuso de 82,44 millones de euros para obras, equipamientos e instalaciones, pero solo ejecutó 15,44 millones. Así, quedaron sin realizar inversiones por 66,99 millones y el grado de ejecución fue del 18,73 por ciento.

"De cada 100 euros disponibles para invertir en la ciudad, se utilizaron menos de 19. Y además se invirtió menos que en 2024, porque la inversión ejecutada cayó de 21,76 a 15,44 millones", ha explicado Vinagre.

Áreas concretas

De igual modo, la baja ejecución también aparece en áreas concretas. En vivienda y urbanismo había 67,08 millones de euros de presupuesto definitivo y solo se reconocieron gastos por 11,73 millones, un 17,49 por ciento. En el caso de vías públicas quedaron sin utilizar más de 17 millones de euros, mientras que en la Fundación Municipal de Deportes, de los 3,29 millones disponibles para inversiones, solo se utilizaron 246.641 euros.

Por otro lado, los socialistas han afeado que, mientras se ejecuta poco, aumentan el remanente y el dinero disponible. Así, el remanente de tesorería para gastos generales pasó de 66,50 millones en 2024 a 99,75 millones en 2025, un incremento de 33,25 millones. Los fondos líquidos en caja y cuentas bancarias crecieron en más de 37 millones, hasta alcanzar los 173,13 millones.

El PSOE ha querido aclarar que el remanente "no es dinero completamente libre ni puede confundirse con los créditos sin ejecutar". Sin embargo, "sí refleja una capacidad financiera muy elevada que contrasta con la baja ejecución del presupuesto".

La liquidación recoge además 39,87 millones de euros pendientes de cobro de ejercicios anteriores, con operaciones que se remontan a 1999. De esa cantidad, 24,34 millones se consideran de dudoso cobro; y la propia Intervención plantea que estos saldos sean "reducidos y depurados". Como otra de sus advertencias figura la situación de Inmuba, que cerró 2025 con un ahorro neto negativo de 247.604 euros, lo que obliga a afrontar un plan de saneamiento financiero y condiciona sus posibles operaciones de crédito a largo plazo.

Gasto en organismos

El PSOE reclama también explicaciones sobre el gasto de organismos que siguen sin desarrollar plenamente su actividad, como la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, que costó 405.665 euros en 2025 pese a llevar dos cursos cerrada, y el Consorcio para la Recuperación del Casco Antiguo, que supuso más de 75.000 euros sin que haya desplegado todavía resultados "visibles".

El Grupo Socialista reclama presupuestos "más realistas", un seguimiento periódico de las inversiones y que el remanente se destine a actuaciones "preparadas" y con posibilidades "reales" de ejecutarse. "El problema no es que el ayuntamiento tenga dinero. El problema es que una parte demasiado importante no termina convirtiéndose en calles, instalaciones, equipamientos y servicios públicos", concluye Arcadio Vinagre.