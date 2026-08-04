Siete colegios de Badajoz reciben actuaciones integrales dentro de la campaña municipal de verano

Las aulas se preparan para el regreso. El Ayuntamiento de Badajoz está desarrollando durante los meses de verano una amplia campaña de mantenimiento y mejora de los colegios públicos de la ciudad y sus pedanías con el objetivo de que los centros estén preparados para el inicio del próximo curso escolar. Las actuaciones incluyen intervenciones integrales en siete centros educativos, trabajos de conservación en los 34 colegios públicos y una inversión municipal superior a los 3,6 millones de euros destinada a mantenimiento, limpieza, vigilancia y suministros.

Según señala el consistorio, los trabajos aprovechan el periodo sin actividad lectiva para ejecutar actuaciones que durante el curso resultarían más complejas. En concreto, este verano se interviene de forma integral en los colegios General Navarro, Luis Vives, Manuel Pacheco, Nuestra Señora de Bótoa, San Pedro de Alcántara, el colegio de Sagrajas y el colegio de Alvarado.

En estos centros se está realizando una renovación completa de la pintura de paramentos verticales y horizontales, trabajos de pintura plástica y esmalte, así como el repintado de las líneas de las pistas deportivas. Además, se llevan a cabo las revisiones eléctricas obligatorias que establece el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) para edificios de pública concurrencia, cuyos informes se remiten tanto a las direcciones de los centros como a la Dirección Provincial de Educación.

El ayuntamiento explica que cada una de estas actuaciones integrales incluye también la revisión de cubiertas, la limpieza y puesta a punto de las salas de calderas, labores de jardinería, limpieza integral de las instalaciones y otros trabajos de acondicionamiento, con una inversión aproximada de 30.950 euros por centro.

Paralelamente, el consistorio desarrolla trabajos de mantenimiento en el conjunto de los 34 colegios públicos, incluidos los de las pedanías. Según indica, estas actuaciones abarcan reparaciones de albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, cerrajería y pintura, además de intervenciones puntuales en cubiertas, traslados de mobiliario solicitados por los equipos directivos y la retirada de muebles y enseres para su gestión en vertedero.

Preparación del nuevo curso

Asimismo, durante el verano se realiza la limpieza integral de todos los centros educativos y el acondicionamiento de patios y zonas exteriores mediante desbroce, eliminación de matorral, desherbado y tratamientos fitosanitarios, con un último repaso antes del comienzo del curso.

Según destaca el ayuntamiento, la campaña forma parte del compromiso municipal con la conservación de los centros educativos y cuenta este año con una inversión de más de 3,6 millones de euros para los servicios de conservación, limpieza, vigilancia y suministros. Además, moviliza a 159 profesionales entre personal de limpieza, mantenimiento, vigilancia, gestión y refuerzos específicos contratados para el periodo estival.

"Aprovechamos los meses de verano, cuando no hay actividad lectiva, para realizar actuaciones que durante el curso serían mucho más difíciles de ejecutar. Nuestro objetivo es que cuando los alumnos y el profesorado regresen en septiembre encuentren unos colegios más seguros, mejor conservados y preparados para afrontar el nuevo curso en las mejores condiciones posibles", afirma la concejala de Educación, Mariema Seck.

La edil añade que "los más de 3,6 millones de euros que el Ayuntamiento destina este año al mantenimiento, limpieza, vigilancia y suministros de los colegios públicos reflejan el compromiso municipal con la conservación de unas instalaciones que utilizan diariamente cerca de 10.000 alumnos".