Badajoz se prepara para el gran eclipse y se lanza a por las gafas homologadas: "Se están agotando"

Badajoz ya se está preparando para mirar al cielo. A una semana del esperado eclipse solar del próximo 12 de agosto, el interés por observar uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las últimas décadas se deja notar en las calles. La demanda de gafas homologadas no deja de crecer y el Grupo Social ONCE ha comenzado una campaña de reparto gratuito con la que distribuirá dos millones de unidades en toda España para garantizar una observación segura.

La iniciativa quiere prevenir los riesgos oculares asociados al denominado Trío de Eclipses, una secuencia excepcional de fenómenos astronómicos que tendrá lugar entre 2026 y 2028. Además del eclipse total del 12 de agosto de este año, el Grupo Social ONCE dedicará también sus cupones a los eclipses del 2 de agosto de 2027 y del 26 de enero de 2028. Para cada uno de esos sorteos se pondrán en circulación cinco millones de cupones.

España será uno de los mejores lugares del mundo para contemplar el eclipse total. Como ya ha informado este diario, la franja de totalidad cruzará el norte del país, desde Galicia hasta Baleares, mientras que en la provincia de Badajoz el fenómeno será parcial, aunque alcanzará una ocultación del disco solar cercana al 96 % en la capital y entre el 95 % y el 98 % en distintos municipios de la provincia. El momento de máxima ocultación se producirá alrededor de las 20.35 horas, con el sol ya muy bajo sobre el horizonte.

Interés ciudadano

Ese creciente interés se percibe desde ayer entre los vendedores de la ONCE. Antonio Morgado Ventura, que habitualmente vende cupones en el soportal de Juan Carlos I, aunque algunos días también se instala en Francisco Pizarro, ha recibido dos paquetes de 50 gafas y asegura que apenas durarán un día. "La gente sabe perfectamente que hoy tenemos las gafas y vienen a preguntar por ellas. Lo primero que nos preguntan es si son buenas y yo les respondo que claro que sí, que están homologadas y que la ONCE es una empresa seria", explica.

Morgado cree que agotará rápidamente las existencias: "En algunas farmacias cuestan hasta cinco euros y nosotros las entregamos gratuitamente con la compra de algún producto de la ONCE. Sale muy bien para la gente", comenta.

Antonio Morgado entrega unas gafas homologadas a un cliente tras la compra de un producto de la ONCE. / Rebeca Porras

También el vendedor Antonio Jiménez empezará a repartirlas. Por las mañanas trabaja en San Antón, entre las 8.30 y las 14.00 horas, y por las tardes se traslada a Francisco Pizarro, de 18.30 a 20.30. "Voy a recibir 100 gafas esta tarde y empezaré a entregarlas enseguida. Si sobran, seguiré mañana por la mañana", explica. Sin embargo, calcula que apenas quedarán disponibles porque aproximadamente la mitad ya están reservadas.

"Sobre 50 ya las tengo comprometidas. Ha habido mucha publicidad por parte de la ONCE y también de las administraciones y la gente está concienciada de que hay que llevar protección para verlo", afirma. Las gafas, añade, se entregarán con la compra de un cupón, un rasca o cualquier otro producto de la organización.

Las ópticas advierten: las gafas de sol no protegen

La necesidad de utilizar gafas homologadas sigue siendo el principal mensaje que lanzan tanto la ONCE como los profesionales de la salud visual. Mientras muchas farmacias y establecimientos ya han agotado sus existencias, algunas ópticas continúan vendiéndolas.

Es el caso de Óptica Central, situada en el paseo de San Francisco. Su director técnico, Alberto Cuevas Onieva, explica que mantienen el precio en dos euros pese al incremento de la demanda. "Las gafas cuestan dos euros y no vamos a subir el precio aunque a nosotros sí nos aumente el coste de compra", señala.

El especialista recuerda que observar un eclipse solar sin la protección adecuada puede provocar lesiones permanentes. "El eclipse puede producir quemaduras en la retina, por lo que se recomienda utilizar gafas específicas que cumplan la normativa europea ISO como equipo de protección individual", explica.

También ofrece algunas recomendaciones básicas antes de utilizarlas: "Hay que comprobar que las gafas están en perfecto estado, que no tienen roturas y que, al ponérselas, prácticamente no se vea nada salvo el propio sol. Además, el fabricante recomienda no utilizarlas durante más de tres minutos seguidos".

Alberto Cuevas muestra unas gafas homologadas en Óptica Central. / Rebeca Porras

Cuevas añade que la demanda aumenta conforme se acerca la fecha. "Algunas fábricas nos han comunicado que empiezan a quedarse sin existencias, pero hemos conseguido otro proveedor y seguimos teniendo gafas, hasta fin de existencias".

Planes para disfrutar del fenómeno

Daniel Nogales y Michael Durán se detienen frente al puesto de Antonio Morgado para interesarse por las gafas mientras pasean por Juan Carlos I. "Habíamos visto alguna noticia sobre el eclipse y hemos pensado en ir a verlo con unos amigos", cuentan.

Su idea es acudir a la Alcazaba o al parque del río Guadiana para seguir el fenómeno al atardecer. Sin embargo, aún tenían dudas sobre si unas gafas de sol convencionales serían suficientes. Ante el desconocimiento, el vendedor les aclara que no: "Las gafas de sol normales no sirven. Tienen que ser especiales".

Los expertos insisten en el mismo mensaje. En la provincia de Badajoz el eclipse será siempre parcial, por lo que no existirá ningún momento en el que pueda observarse el sol directamente sin protección. El fenómeno comenzará aproximadamente a las 19.30 horas y se prolongará durante unas dos horas, hasta la puesta de sol.

Antonio Jiménez atiende a un cliente mientras continúa el reparto de gafas homologadas. / Rebeca Porras

Todo apunta a que Badajoz vivirá el próximo miércoles una tarde muy especial, con cientos de personas buscando el mejor lugar para contemplar un acontecimiento histórico. Eso sí, con un requisito imprescindible: hacerlo siempre con gafas homologadas para proteger la vista.