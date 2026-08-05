Badajoz recorre las huellas franquistas que aún permanecen en sus calles: "Todavía hay bastantes vestigios que la ciudadanía debe conocer"

Badajoz ha vuelto a mirar este miércoles a su pasado con una nueva edición de la ruta guiada sobre las huellas franquistas que todavía permanecen en la ciudad. La actividad, organizada coincidiendo con el 90 aniversario de la matanza de Badajoz, ha propuesto un recorrido por monumentos, placas, calles y edificios que conservan referencias vinculadas a la dictadura y busca, según sus impulsores, fomentar el conocimiento histórico y el debate ciudadano.

La iniciativa cuenta con dos organizadores, Enrique González Calderón y José Manuel Rodríguez Pizarro, este último explica que este año la principal novedad consiste en centrar el recorrido "en qué queda de vestigio franquista en espacios públicos de Badajoz". Según detalla, "se trata de visibilizarlo, que la gente lo sepa, con el ánimo de que eso en un futuro se pueda eliminar".

Puntos muy céntricos de la ciudad

Durante el recorrido, los asistentes han visitado distintos puntos céntricos de la ciudad donde, según los organizadores, todavía permanecen símbolos o referencias de la dictadura franquista. "Vamos a ver el monumento a los Caídos, que tiene una presencia que no reconoce a todas las víctimas. Vamos a parar también en la plaza del Pilar, donde aún pervive una huella, y recorreremos también la avenida de Huelva", detalla Rodríguez Pizarro.

El itinerario incluye además referencias a los personajes que formaron parte de la dictadura como el fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, o el general Carracedo, un militar pacense que desde Badajoz participó en el golpe de estado.

Así ha sido la ruta que recorre las huellas del Franquismo en Badajoz / David Guilherme

Una ruta para recuperar la memoria democrática

Los organizadores insisten en que el objetivo de la actividad no es únicamente recordar el pasado, sino reflexionar sobre el espacio público actual. "Los nombres de las calles, de las plazas y de los parques no son inocuos. No es algo que esté ahí de cualquier manera", sostiene Rodríguez Pizarro.

En este sentido, recuerda que la ciudad ya ha modificado otras denominaciones cuando ha existido voluntad política, como el caso de la avenida de Villanueva por Miguel Celdrán: "Cuando se quiere se hacen cambios. ¿Por qué no se pueden promover ciertos cambios que creemos que merecerían mucho más tener un reconocimiento en el espacio público de Badajoz?", plantea.

La ruta ha buscado precisamente abrir ese debate ciudadano y poner sobre la mesa aquellos vestigios que, según los organizadores, todavía permanecen visibles. "Queremos que la gente sepa que hay bastantes huellas franquistas en Badajoz".

"Hoy es más necesario que nunca"

Rodríguez Pizarro considera que el contexto actual hace especialmente importante la celebración de este tipo de actividades: "Creemos que hoy es más necesario que nunca", asegura.

A su juicio, "cada vez se está calando entre gente joven y no tan joven una visión de la dictadura franquista como un periodo que se está blanqueando".

Por ello, insiste en que "es fundamental tener en cuenta los errores que provocó la dictadura franquista" y reivindica el conocimiento histórico como herramienta para evitar que se repitan. La ruta se celebra además como homenaje a las víctimas de la matanza de Badajoz.

"Este acto se hace siempre en agosto como un homenaje a las víctimas de la matanza de Badajoz", recuerda.

Un recorrido con novedades y participación ciudadana

La edición de este año, la novena, ha incorporado nuevos puntos de interés, entre ellos antiguas placas de viviendas protegidas que siguen repartidas por la ciudad y que contienen las flechas y el yugo, emblema de la Falange Española. También se han incluido otros símbolos por el centro de la ciudad.

Rodríguez Pizarro explica que uno de los aspectos más enriquecedores de la actividad es precisamente la participación de quienes realizan la visita: "Siempre queremos que la gente participe y cuente, porque muchas veces son personas mayores las que aportan recuerdos o información que nosotros desconocíamos".

Según explica, durante ediciones anteriores algunos asistentes ayudaron incluso a localizar elementos relacionados con las celebraciones propagandísticas del régimen franquista en la ciudad, concretamente, los bailes que se organizaban en el paseo de San Francisco.

Noventa años de la matanza de Badajoz

Coincidiendo con el 90 aniversario de la matanza de Badajoz, la ruta ha vuelto a recordar uno de los episodios más trágicos de la historia de la ciudad. Rodríguez Pizarro recuerda que aquellos hechos alcanzaron repercusión internacional gracias al trabajo de corresponsales extranjeros.

"Periodistas como Mário Neves o Marcel Dany contaron sin censura todo lo que vieron y eso llegó a la opinión pública internacional".

Para el organizador, mantener viva esa memoria continúa siendo una asignatura pendiente. "Vemos que quedan muchas asignaturas pendientes en materia de memoria histórica y democrática, en España en general, en Extremadura y en Badajoz, por supuesto".

Las referencias a la dictadura en Badajoz: "Una barbaridad y un insulto"

Entre los cerca de 80 participantes que han tomado parte en el recorrido, María Arenas Lopera aseguraba que ha asistido movida por "el sentimiento de justicia y de reparación". En su opinión, lo ocurrido en Badajoz hace 90 años "es muy equiparable a lo que está pasando en Gaza y en muchos países del mundo", por lo que defiende que "esto no se tiene que olvidar. Ni olvido, ni perdón, para que no se vuelvan a producir estas barbaridades".

María Arenas Lopera, una de las participantes en la ruta guiada por las huellas del franquismo en Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Arenas Lopera señala que le parece "una auténtica barbaridad y un insulto, sobre todo a los represaliados y a los asesinados de aquella época" que siga habiendo tantas referencias al franquismo por las calles de Badajoz. Además, critica que esos símbolos continúen presentes "cuando precisamente por ley está prohibido".

Otro de los asistentes, Miguel Ángel Piris, explicaba que había decidido participar porque lleva viviendo poco tiempo en Badajoz y quería "conocer la historia de la ciudad". A su juicio, "la memoria democrática es muy importante y en España en general es bastante desconocida". Asevera que este desconocimiento puede ser motivado: "Creo que se ha trabajado mucho para que se desconozca lo que hizo el franquismo en España".

Miguel Ángel Piris, una de las participantes en la ruta guiada por las huellas del franquismo en Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Al descubrir el origen de algunos nombres de calles, edificios y monumentos incluidos en el recorrido, Piris reconoce que le resulta "sorprendente que sea legal que estén estas cosas y que nadie sepa de dónde vienen los nombres y algunos monumentos, incluso edificios, que son tan comunes en todas las ciudades".

Esta ruta vuelve a convertir las calles de Badajoz en un espacio para la reflexión sobre la memoria democrática y el pasado de una ciudad que, nueve décadas después de la matanza de 1936, sigue debatiendo qué lugar deben ocupar esos vestigios en su espacio público.