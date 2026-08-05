Un coche calcinado y otro muy afectado en dos incendios ocurridos esta madrugada en Badajoz

Esta pasada madrugada se ha saldado con dos intervenciones nocturnas por parte de los Bomberos de Badajoz en distintos puntos de la ciudad, donde se han producido importantes daños materiales y se ha abierto una investigación.

El primer suceso ha tenido lugar en la barriada de San Fernando. Pasada la 1.00 horas de la madrugada, los servicios de emergencia recibieron un aviso que alertaba de un fuego en la calle Nazaret. Las llamas han destruido dos contenedores de basura y han alcanzado a dos coches estacionados en las inmediaciones. Uno de los turismos, un Citroën C3, ha resultado gravemente dañado, sufriendo la peor parte en su zona trasera.

Apenas una hora después, pasadas las 2.00 horas, los efectivos tuvieron que desplazarse hasta la barriada de Las 800 debido a un segundo incendio originado en la intersección de la calle Duero con la travesía Rolín. En esta ocasión, el fuego ha calcinado casi en su totalidad un vehículo.

A la llegada de la dotación de bomberos, los efectivos solo pudieron proceder a extinguir los últimos rescoldos y refrescar la zona para evitar riesgos. Según informan fuentes del parque, el coche ha quedado totalmente calcinado, por lo que ha sido imposible recopilar datos básicos, como la matrícula o el modelo.

Hasta ambas ubicaciones también se personaron la Policía Local y la Policía Nacional. Esta última ha confirmado que la Unidad Judicial se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de este último incendio en Las 800, aunque las primeras hipótesis apuntan a que este incendio "no parece estar relacionado" con otros sucesos.