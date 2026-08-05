El desempleo desciende un 8 % en Badajoz en el último año

Un total de 572 personas han abandonado las listas del desempleo entre enero y julio, situando la cifra total en 9.397 desempleados, el dato más bajo registrado en lo que va de año.

El mercado laboral de Badajoz continúa mostrando una evolución positiva. Según el ayuntamiento, los datos correspondientes al mes de julio reflejan que el número de personas desempleadas en la ciudad se sitúa en 9.397 personas, frente a las 9.969 registradas al inicio de 2026. Esto supone que 572 personas han encontrado empleo en los primeros siete meses del año, lo que representa una reducción del 5,7 % del desempleo.

Además, si se compara con el mismo mes del año anterior, cuando en julio de 2025 se contabilizaban 10.212 desempleados, el descenso alcanza aproximadamente el 8 %, consolidando la tendencia favorable del mercado laboral pacense.

Tras el ligero incremento registrado en febrero, el desempleo ha descendido de forma continuada durante los últimos cinco meses, pasando de 10.072 personas en febrero a las 9.397 registradas en julio, el mejor dato de 2026.

Evolución del desempleo en 2026

Enero: 9.969 desempleados.

9.969 desempleados. Febrero: 10.072.

10.072. Marzo: 10.035.

10.035. Abril: 9.694.

9.694. Mayo: 9.518.

9.518. Junio: 9.461.

9.461. Julio: 9.397.

"La evolución registrada durante los primeros siete meses del año confirma la tendencia positiva del empleo en la ciudad y refuerza el compromiso municipal con el impulso de políticas orientadas a favorecer la actividad económica, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades laborales para los pacenses", concluye el consistorio.