La plaza de San Agustín de Badajoz, accesible pero no recuperada totalmente según el PSOE

El PSOE de Badajoz considera que la retirada de la puerta del atrio de la plaza de San Agustín supone un avance, pero no permite dar por recuperado el espacio ni por cumplidas las obligaciones del ayuntamiento. Desde el grupo municipal han advertido que el recinto es ahora accesible, pero el muro, los pilares y las rejas continúan delimitando un recinto separado física y visualmente de la ciudad, pese a que los propios informes municipales reconocen que se trata de suelo de dominio público.

Los socialistas recuerdan que la actuación realizada confirma en la práctica lo que sostienen desde 2024: la plaza pertenece a la ciudadanía y no podía continuar cerrada ni destinada a un uso privado. Sin embargo, dicen que la apertura de un acceso no equivale a la restitución íntegra del bien ni elimina los elementos que siguen condicionando su uso público.

Vía contenciosa activa

Ante esta situación, el PSOE mantendrá la vía administrativa iniciada y promoverá el recurso contencioso-administrativo que proceda si el Gobierno municipal persiste en no adoptar las decisiones necesarias para recuperar completamente el espacio. La fromación señala que la retirada de la puerta no deja sin objeto la reclamación pues, mientras permanezca el cerramiento y no exista una resolución expresa sobre la recuperación del dominio público, el problema jurídico y urbanístico continúa abierto.

"Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen reforzado de protección" aseguran. Dicen que su carácter inalienable e imprescriptible obliga al ayuntamiento a defenderlos y, cuando proceda, a ejercer sus potestades de investigación, deslinde, recuperación de oficio y restablecimiento de la legalidad. Piden determinar formalmente la situación del suelo, resolver el expediente y ejecutar las medidas que correspondan.

Un proyecto aplazado

El grupo socialista tampoco comparte que la solución integral vuelva a quedar aplazada sin fecha ya que el gobierno municipal anunció en marzo la apertura del recinto después de Semana Santa y no ha retirado la puerta hasta agosto. Además, ahora condiciona la transformación definitiva a la declaración de la iglesia como Bien de Interés Cultural (BIC).

A este respecto, el PSOE aclara que la declaración de la iglesia como BIC podrá condicionar técnicamente la futura remodelación de su entorno y exigir los informes patrimoniales correspondientes, pero no convierte automáticamente en elemento protegido un cerramiento posterior ni impide tramitar desde ahora la recuperación del dominio público. Defienden que son cuestiones distintas que el ayuntamiento no puede utilizar como excusa para paralizar indefinidamente el procedimiento.

"Los condicionantes técnicos, urbanísticos y patrimoniales deberán estudiarse y motivarse en el correspondiente expediente, pero no sustituyen la obligación municipal de actuar ni justifican que la plaza continúe configurada como un recinto de apariencia privada", ha manifiestado el concejal socialista Pedro Miranda.

Demandas al alcalde

Para desbloquear la situación, el PSOE reclama al alcalde una resolución expresa sobre la recuperación del espacio, acceso íntegro a los informes municipales, un calendario para retirar los elementos del cerramiento que no resulten necesarios y la redacción inmediata de un proyecto integral con dotación presupuestaria. Asimismo, destacan que si existen razones técnicas para conservar alguna parte, deberán quedar acreditadas mediante informes y explicarse públicamente, no utilizarse como una justificación genérica para mantener la situación actual.

El concejal Pedro Miranda ha recordado que el pasado 21 de julio presentó una propuesta orientativa de intervención para mostrar las posibilidades de transformación del entorno. Ahí, concluyeron que retirar la puerta es un paso necesario, pero no suficiente y defienden que se debe recuperar cuanto antes y plenamente un recinto privado que es público y que siempre debió permanecer al servicio de la ciudadanía.