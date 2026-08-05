Ricardo Cabezas Carrasco, a sus 82, años sigue organizando campamentos scouts: "Si no me llenara hacer esto, no seguiría aquí"

Como todo los años, el Grupo Scout Pedro de Valdivia de Badajoz ha vuelto a reunir a decenas de niños y jóvenes en su campamento de verano, celebrado entre el 25 de julio y el 2 de agosto en el poblado de Guadisa, junto al embalse del Cíjara. Un total de 53 participantes han disfrutado de nueve días de actividades en plena naturaleza para convivir, aprender y crecer lejos de las pantallas.

Hablar del Grupo Scout Pedro de Valdivia es hablar de uno de los grupos con mayor trayectoria de Badajoz. Su director, Ricardo Cabezas Carrasco, lleva organizando campamentos desde que tenía 19 años y, a sus 82, continúa al frente con la misma ilusión del primer día. "Si no me llenara hacer esto, no seguiría aquí con 82 años", asegura.

El primer campamento se celebró en El Pino, junto a Valencia de Alcántara, y Ricardo todavía recuerda algunas anécdotas de aquella aventura. "Dos días antes de terminar nos quedamos sin dinero. Nos dijeron que por la noche había muchos pájaros en unas higueras y al día siguiente comimos pájaros con patatas. Luego fuimos a coger cangrejos al río Salor. Fueron dos días de supervivencia", recuerda con cariño.

Desde entonces, el grupo ha recorrido buena parte de la geografía española. Han acampado en los Pirineos, Sierra Nevada, Asturias o Gredos, un lugar que Ricardo considera el mejor para este tipo de actividades por sus gargantas y aguas cristalinas.

Algunos de los participantes del campamento de este año. / Cedida

El campamento, la culminación de todo un año

Para los scouts, el campamento supone mucho más que unos días de vacaciones. Es el momento en el que culmina el trabajo que realizan durante todo el curso con las distintas ramas del grupo, desde los castores, los más pequeños, hasta los pioneros.

Este verano toda la programación ha girado en torno a la historia de Robinson Crusoe. Cada rama ha desarrollado actividades adaptadas a su edad, aunque también ha habido propuestas comunes para todo el campamento. Entre ellas destacaron la construcción de una balsa, juegos cooperativos, rutas, veladas nocturnas y la gran actividad final.

Además, los mayores decidieron dormir en tiendas de campaña, mientras que el resto se alojó en las cabañas de madera del poblado de Guadisa, un complejo gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana que, según Ricardo, reúne unas condiciones idóneas para este tipo de convivencias. "Nos dijeron que hacía muchísimo calor, pero por la noche refresca bastante y se duerme muy bien. Eso en un campamento es fundamental", señala.

La edición de este año también ha supuesto la vuelta a la normalidad después del sobresalto vivido el pasado verano. El campamento del Grupo Scout Pedro de Valdivia tuvo que ser evacuado de forma preventiva por el incendio forestal declarado en Valdecaballeros. Los más de 120 niños y monitores que participaban entonces en la actividad pasaron la noche en el pabellón polideportivo de la localidad y pudieron regresar al campamento al día siguiente, una vez que la situación quedó controlada. "Los chicos se divirtieron más que nada. Nosotros teníamos la preocupación lógica, pero ellos se portaron muy bien", asegura.

Niños y jóvenes disfrutan de una de las actividades organizadas. / Cedida

Aprender a convivir lejos del móvil

El campamento scout también es una oportunidad para que los niños ganen autonomía. Cada uno se responsabiliza de tareas cotidianas como hacer su cama, recoger la mesa o limpiar sus propios platos, aprendiendo a colaborar con el resto del grupo.

A ello se suma otro de los aspectos que más valoran los monitores: la desconexión de las pantallas. Los teléfonos móviles permanecen guardados durante prácticamente toda la jornada y únicamente se utilizan unos minutos por la noche para que los menores puedan hablar con sus familias. "No tienen los móviles. Solo se les dejan un rato para llamar a sus padres", explica Ricardo.

"Nos dicen que se nota qué niños participan en los scouts" Ricardo Cabezas — Director del campamento

Los participantes proceden principalmente de los barrios del Gurugú, Colorines, Las 800 y San Fernando. Según el director, la convivencia que se crea durante esos días hace que muchos mantengan la amistad durante todo el año. "No ha habido ningún niño que dijera que se lo ha pasado mal. El mismo día que llegamos, los mayores ya habían quedado para cenar juntos", asegura.

Para Ricardo Cabezas, el mayor premio llega después, cuando ve cómo esos niños se convierten en adultos comprometidos. "Los profesores nos dicen que se nota qué niños participan en los scouts. Aprenden responsabilidad, convivencia y autonomía. Eso para nosotros es un orgullo."

Foto de familia del Grupo Scout Pedro de Valdivia durante el campamento celebrado junto al embalse del Cíjara. / Cedida

Tras más de seis décadas de historia, el Grupo Scout Pedro de Valdivia continúa fiel a la misma filosofía con la que nació: educar en valores a través del juego, la naturaleza y la convivencia. Un compromiso que Ricardo no tiene intención de abandonar. "Continuaré mientras pueda. Hasta que siga por aquí", concluye.