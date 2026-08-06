Actuaciones
Avanzan las obras para reparar los daños causados por las borrascas en la cuenca del Guadiana
Hasta la fecha, se han llevado a cabo el acondicionamiento de las márgenes y accesos al cauce mediante la retirada arbolado afectado, limpieza de la vegetación acumulada, la retirada de sedimentos y perfilado del lecho
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) avanza en la ejecución de las actuaciones de emergencia para paliar los daños provocados por los fenómenos meteorológicos extremos de 2026 en terrenos de dominio público hidráulico de su demarcación en Andalucía y Extremadura.
Se trata de un proyecto puesto en marcha desde el pasado 1 de abril, tras el tren de borrascas que afectó a la cuenca entre finales de enero y mediados de febrero.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo importantes trabajos de restauración y acondicionamiento en distintos puntos de la demarcación hidrográfica, según ha indicado la CHG en una nota de prensa.
Entre ellos destacan el acondicionamiento de las márgenes y accesos al cauce, mediante la retirada selectiva del arbolado afectado y la limpieza de la vegetación acumulada, así como la retirada de sedimentos y el perfilado del lecho mediante medios mecánicos.
Paralelamente, se interviene en las provincias de Badajoz, Cáceres, Córdoba y Huelva, donde las intensas lluvias y los procesos de escorrentía asociados a las crecidas ocasionaron daños en caminos de servicio, accesos, sendas, cunetas, sistemas de drenaje, obras de paso, badenes, taludes y explanadas.
Estos trabajos están permitiendo recuperar la capacidad hidráulica de los cauces, estabilizar las márgenes afectadas y restablecer las condiciones de seguridad y conservación del dominio público hidráulico.
La CHG continuará desarrollando las actuaciones previstas hasta completar la restauración de las zonas afectadas, en el marco de sus competencias en materia de gestión, conservación y protección del dominio público hidráulico.
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