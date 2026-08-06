Badajoz suma 76 nuevos donantes de médula ósea tras una campaña solidaria en el Hospital Universitario

La solidaridad de la sociedad pacense ha vuelto a situarse a la cabeza del compromiso social. El Hospital Universitario de Badajoz fue el escenario el pasado 4 de agosto de una intensa jornada extraordinaria orientada tanto a la donación de sangre como a la captación e inscripción de nuevos donantes de médula ósea. Esta iniciativa conjunta estuvo organizada por el Banco Regional de Sangre de Extremadura, la Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz y la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura -Admo-, contando con la colaboración y participación activa del personal de la Coordinación Regional de Trasplante.

A lo largo de toda la jornada, tanto en horario de mañana como de tarde, numerosas personas acudieron al centro hospitalario. En total, lograron han sido 76 las personas que se acercaron a donar sangre, de los cuales 15 fueron rechazadas por diferentes motivos: tensión o hemoglobina bajas, tatuajes recientes... En cuanto a los nuevos inscritos como donantes de médula ósea, fueron también un total de 76 personas.

Los asistentes no solo realizaron la habitual donación de sangre para mantener abastecida la red hospitalaria, sino que también pudieron someterse en el mismo acto a la extracción de la muestra de sangre requerida para incluirse en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea -REDMO-.

Este tipo de actuaciones unificadas facilita que un único acto solidario consiga un doble impacto de vital importancia: reponer las reservas de sangre de la región y aumentar las posibilidades de hallar un donante compatible para pacientes que sufren enfermedades oncohematológicas graves -como leucemias o linfomas- y cuyo único tratamiento curativo pasa por un trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Un balance muy positivo

Las entidades promotoras de la campaña han calificado de "muy positiva" la respuesta de la ciudadanía de Badajoz. Los responsables de la iniciativa subrayaron la gran valía de estas acciones coordinadas, las cuales permiten optimizar el esfuerzo de los donantes y sumar nuevas oportunidades de curación a personas que se encuentran a la espera de un trasplante compatible, ya sea en Extremadura o en cualquier parte del mundo, dada la interconexión del registro intercontinental.

Con este tipo de convocatorias se demuestra una vez más el valor del altruismo, consolidando la donación como un pilar imprescindible para el sistema público de salud y reforzando la red de apoyo a enfermos de máxima complejidad.

Zona de atención a donantes en el Hospital Universitario de Badajoz. / Cedida

Próxima parada: Cáceres, el 19 de agosto

Tras la excelente acogida registrada en Badajoz, la campaña mantendrá su itinerario por Extremadura La siguiente jornada tendrá lugar en el Hospital de San Pedro de Alcántara de Cáceres el próximo 29 de agosto en horario de tarde -de 18.00 a 21.30 horas-. Esta nueva convocatoria sumará el trabajo y la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres junto al Banco Regional y Admo.

Bajo el lema "Dar Vida", las organizaciones hacen un llamamiento a toda la población extremeña -haciendo hincapié en la juventud con buen estado de salud- para que acudan a donar sangre y formalicen su registro en REDMO. Desde Admo recuerdan que gestos sencillos y sin dolor como estos, suponen una esperanza de vida para miles de pacientes que dependen de la generosidad de un donante anónimo.