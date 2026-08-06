Cinco detenidos por una oleada de hurtos en varios comercios de Badajoz

La Policía Nacional detuvo el pasado 1 de agosto a cinco personas por robar en seis establecimientos comerciales mediante el uso de bolsas apantalladas para no ser detectados por los arcos de seguridad.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, después de que empleados de un comercio situado en la avenida Manuel Rojas Torres alertaran a la Policía Nacional de la presencia de varias personas que estaban introduciendo de forma sistemática artículos en sus bolsos.

De inmediato se movilizaron diversas patrullas policiales, que lograron localizar a una de las presuntas autoras, quien portaba una bolsa apantallada con papel de aluminio, un método utilizado para eludir los arcos de seguridad y abandonar los establecimientos con objetos robados sin ser detectada, según señala la Policía Nacional en una nota de prensa.

Posteriormente, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones y localizaron al resto del grupo, que se había ocultado en un establecimiento hostelero cercano. También encontraron el vehículo que utilizaban para desplazarse. En su interior hallaron una gran cantidad de objetos de procedencia ilícita, muchos de ellos aún con los sistemas de alarma colocados, valorados en más de 4.000 euros.

Los arrestados son cuatro mujeres —una madre y sus tres hijas, una de ellas menor de edad— y un hombre de origen extranjero, sobre el que se ha iniciado un expediente de expulsión del territorio nacional. Todos ellos, con edades comprendidas entre los 17 y los 40 años, contaban con antecedentes policiales y, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad.

Las gestiones posteriores llevadas a cabo por Policía Judicial permitieron constatar que el grupo no actuaba de forma aislada ni se limitaba a un solo local. En el registro y análisis del vehículo utilizado se hallaron efectos procedentes de otros seis establecimientos comerciales de la ciudad, entre ellos prendas textiles, productos de perfumería y cosmética, piezas de joyería y bisutería, así como artículos de óptica.