El PSOE de Badajoz exige claridad sobre el futuro de 70 árboles y palmeras afectados por las obras del nuevo aparcamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al equipo de gobierno que informe "con claridad" sobre el futuro de los 70 ejemplares de arbolado y palmeras existentes en el tramo de la carretera de Circunvalación comprendido entre Puerta de Palmas y el monumento a los Tres Poetas, donde esta semana han comenzado las obras del nuevo aparcamiento.

El PSOE respalda la construcción de esta infraestructura, "necesaria para mejorar el estacionamiento y la movilidad en el entorno del Casco Antiguo", pero considera compatible su ejecución con una información "transparente" sobre el tratamiento que recibirá la vegetación de la zona.

Para conocer la situación "real" antes del avance de los trabajos, los socialistas han revisado la documentación técnica del proyecto y han realizado un inventario fotográfico individualizado de los 70 ejemplares existentes. Han constatado 24 árboles en la alineación próxima al río, 21 árboles y 11 palmeras en la franja central- entre el carril bici y la calzada- y nueve cipreses, cuatro árboles y una palmera junto a la muralla.

La documentación del proyecto incluye una partida para 40 actuaciones de retirada o trasplante de árboles y setos, entre los que cita "expresamente" las palmeras y el arbolado próximo a la muralla. El pliego establece que los ejemplares podrán replantarse en el lugar que determine el ayuntamiento o enviarse a un gestor autorizado, en función de un informe municipal y para aquellos que sean trasplantados se fija un mantenimiento durante el primer año con el fin de comprobar su viabilidad.

Árboles en la Circunvalación Reina Sofía de Badajoz. / Cedida

Conocer el destino de cada ejemplar

Sin embargo, según detalla el PSOE, el expediente no ofrece una relación individualizada que permita saber cuáles son esos 40 ejemplares, los que permanecerán en su ubicación actual, los que serán trasladados y los que podrían acabar eliminándose. Tampoco consta públicamente el destino previsto para cada trasplante, ni los criterios técnicos que se aplicarán para adoptar estas decisiones.

Al respecto, el PSOE ha pedido que el ayuntamiento facilite el informe municipal sobre el arbolado afectado y detalle el tratamiento previsto para cada una de las tres alineaciones, como también ha solicitado información sobre las medidas destinadas a proteger las raíces de los ejemplares que permanezcan próximos a la excavación y sobre el seguimiento de aquellos que sean reubicados.

De igual modo, ha recordado que no es la primera vez que el Grupo Socialista se interesa por este aparcamiento y que, ya en marzo, reclamó explicaciones por el encarecimiento de un proyecto anunciado inicialmente con una previsión de 2,5 millones de euros y adjudicado finalmente por unos 4,8 millones. Con las obras en marcha, considera "necesario" vigilar también su impacto sobre la vegetación y el entorno patrimonial.

"Badajoz necesita este aparcamiento y queremos que la obra salga bien. Precisamente por eso, el ayuntamiento debe explicar qué ocurrirá con estos 70 ejemplares y garantizar que todos los que puedan conservarse o trasplantarse reciban el tratamiento adecuado", ha concluido el Grupo Socialista.