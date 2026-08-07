David Barroso: "El objetivo en el Europeo es llegar a la final y, una vez allí, conseguir el mejor resultado posible"

El atleta extremeño David Barroso afronta el Campeonato de Europa de Birmingham (10 al 16 de agosto) en el mejor momento de su carrera. El mediofondista de Zafra llega a la gran cita continental después de conquistar el Campeonato Iberoamericano y proclamarse campeón de España de 800 metros. En esta entrevista repasa su gran temporada, habla de sus objetivos para el Europeo, de su sueño olímpico y del crecimiento del CAPEX, el club con el que ha alcanzado la élite del atletismo nacional e internacional.

P: ¿Qué tal te encuentras?

R: Ultimando los detalles de cara al Campeonato de Europa. Después del Campeonato de España hemos tenido unos días de relax, con entrenamientos más suaves, pero a finales de la semana pasada ya volvimos a meter carga y a trabajar con más intensidad.

P: ¿Cómo te ves de cara al Campeonato de Europa que tienes la semana que viene?

R: Bien, la verdad. Las sensaciones están siendo buenas y llego con mucha confianza y motivación después de ser campeón de España. Ganar a un rival como Mohammed Attaoui me ha dado mucha confianza.

P: ¿Cómo has sido recibido en Extremadura después de ganar el Campeonato de España?

R: Genial. La gente está volcada conmigo. En Zafra me para mucha gente para preguntarme, y también niños que quieren hacerse fotos conmigo. Yo veo que a veces les da cosa pedírmela, pero estoy encantado de que lo hagan. Siempre les digo que no les dé ninguna vergüenza, que estoy orgulloso y agradecido de que me paren.

P: Tu nombre comenzó a conocerse con fuerza el año pasado.

R: Sí, el año pasado fue cuando dimos el salto más grande a nivel deportivo. Nos clasificamos para el Campeonato del Mundo y quedé campeón universitario, que aunque sea una competición de segundo nivel, hace que tu nombre empiece a sonar más y seas más conocido. Este año ha sido como asentarnos en la élite nacional e internacional. Eso hace que la gente esté pendiente de mi carrera y yo lo agradezco mucho porque cuando era pequeño también seguía la carrera de otros atletas que tenía como referentes.

P: Este año, antes de ser campeón de España, ganaste el Campeonato Iberoamericano ¿Te dio confianza?

R: Sí, el oro de Lima ha sido mi primera medalla en categoría absoluta. Fue un subidón y un extra de motivación de cara a lo que venía en Málaga. Además, fue bonito porque José Ángel Rama, mi entrenador del CAPEX, fue convocado como entrenador por la selección española y pude tener su compañía allí, lo que supuso un extra para mí. Mi tiempo en Lima fue algo mejor, aunque las carreras fueron muy similares. Allí estuve más cómodo, mientras que en Málaga la carrera fue más exigente y me apretaron mucho más.

P: ¿Cómo llegaste al Campeonato de España después de ganar en Lima?

R: Sabía que tenía posibilidades de conseguir el oro. Llegaba en buen estado de forma, con buen nivel en los entrenamientos, y además venía de ganar en Lima. En Budapest hice mi marca personal y mi actuación en Madrid también fue muy buena. A Málaga llegué con mucha confianza de que el oro era posible, aunque sabía que iba a ser muy difícil porque estaba Mohammed Attaoui. No nos íbamos a obsesionar si no lo conseguía, el objetivo era conseguir una medalla para clasificarnos al Campeonato de Europa y, una vez ahí, intentar que fuera del mejor color posible.

P: ¿Qué objetivo llevas de cara al Campeonato de Europa?

R: Voy cuarto por marca, pero sé que hay muchos rivales con tiempos peores que el mío cuya marca no refleja realmente el nivel que pueden dar. Por eso no me fío mucho y sé que me lo van a poner muy complicado.El objetivo es llegar a la final. Con eso ya habríamos cumplido y, una vez allí, como ocurrió en Málaga, intentar conseguir el mejor resultado posible.

P: Eres joven y acabas de llegar a la élite, ¿cómo estás viviendo estas primeras grandes competiciones?

R: Lo estoy viviendo como un sueño. Para mí esto era algo inimaginable no hace mucho. Estaba lejos de las marcas mínimas y lejos de las medallas en los Campeonatos de España. Ver que ahora estoy a escasos días de ir a un Campeonato de Europa siendo ya campeón nacional es algo increíble, estoy en una nube. Ahora tengo que asimilarlo, aceptar que esto es una realidad y, como dice mi entrenador, lo difícil va a ser mantenernos aquí durante el resto de los años. Vienen los Juegos Olímpicos de 2028 y hay que estar preparado para estos momentos importantes.

P: ¿Crees que ser debutante en un Campeonato de Europa puede influir?

R: Intento presionarme lo mínimo posible. Cuando estás en un Campeonato de España o de Europa representando a tu país y a tu tierra quieres hacerlo lo mejor posible y, al final, te acabas presionando quieras o no. Es cuestión de usar la cabeza, porque sin ella las piernas tampoco responden igual. Intento gestionar la presión lo mejor que puedo, hablando con mi entrenador, con mi pareja y con mi familia. Un atleta con mucha experiencia a sus espaldas estará más tranquilo porque ya ha vivido muchas situaciones de este tipo.

P: ¿Qué tiene que pasar para que estés en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

R: Tengo que conseguir resultados similares a los que hice para el Campeonato del Mundo de Tokio o para este Campeonato de Europa. La organización mundial del atletismo fija unas marcas mínimas por cada prueba y, en el caso de que haya más de tres atletas con esa mínima, se juegan las plazas en el Campeonato de España, porque España tiene una cuota de tres atletas. Si hay menos de tres atletas con mínima, los que la tengan pasan directamente y los demás se juegan la plaza en el Campeonato de España. Normalmente en los 800 metros siempre se ha clasificado por mínima, aunque cada vez las están bajando más y se ve más complicado que no haya tres atletas con esa marca. Ahora mismo, siendo consciente de que es muy difícil, me veo con posibilidades de llegar.

P: Entonces, si no pasa nada raro y tu progresión sigue igual, ¿veremos a un extremeño en los 800 metros de los Juegos Olímpicos?

R: Creo que tengo muchas opciones. Si todo se desarrolla dentro de la normalidad y las lesiones me respetan, tengo muchas posibilidades de estar en Los Ángeles 2028.

P: El CAPEX ya sabe lo que es tener un medallista olímpico, incluso un campeón olímpico, con Álvaro Martín.

R: Cierto. Para mí sería un orgullo ser el segundo. Al final, cuando compito represento a mi club, a mi tierra y, a nivel internacional, también a mi país. Para mí es muy gratificante obtener triunfos representando todo esto.

P: El caso del CAPEX es curioso y de admirar. Un club que comenzó siendo muy pequeño en Villafranca y que ha llegado a formar atletas de máximo nivel ¿Cómo vives tú el crecimiento del club?

R: A mí ahora mismo me hace especial ilusión ver la situación del club. Llevo ya seis años y he visto cómo ha ido creciendo poco a poco.José Ángel siempre cuenta que eran cuatro locos que iban a las pistas con los bombos y mira ahora dónde está el club. Su trabajo les ha costado, porque han tenido que luchar muchas veces contra viento y marea.A mí me dan todas las facilidades del mundo. Si quiero ir a entrenar un domingo por la noche, solo tengo que llamar para que me abran las pistas. Esas comodidades son de agradecer siempre. A nivel de entrenamiento manda José Ángel, tengo confianza plena en él.

P: A nivel emocional también debes estar preparado. Entrenas todo el año para jugarte tu futuro en menos de un minuto. ¿Cómo llevas esa gestión mental?

R: Es complicado, aunque a mí, por ejemplo, no me cuesta ir a entrenar; todo lo contrario, estoy deseando ir. A profesionales como psicólogos todavía no he ido. Por ahora, la gestión mental ha sido cosecha propia. Es una baza que todavía no hemos querido jugar porque los resultados están siendo muy buenos, pero sabemos que está ahí por si en el futuro hace falta recurrir a ella.

P: El atletismo también implica ciertos sacrificios, como renunciar a planes con amigos o fiestas. Imagino que ahora todo merece más la pena.

R: Sí, aunque tampoco te creas que los sacrificios me han pesado mucho. Ahora en verano quizá lo llevas algo peor, pero la realidad es que después de ser campeón de España tengo muchísimas ganas de ir con mis compañeros al Campeonato de Europa, aunque sea en agosto. Lo disfruto mucho y es un privilegio. Después haré unas pequeñas vacaciones con mi pareja y tendré dos semanas de descanso. Con mis amigos, cuando no hay competición, salgo con ellos. El equilibrio es importante.