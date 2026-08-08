Badajoz se suma al Xacobeo 2027 con una gran alfombra de sal que unirá a más de 300 ciudades de todo el mundo

Badajoz formará parte de uno de los proyectos culturales y religiosos más ambiciosos del Año Santo Xacobeo 2027. La capital pacense ha sido elegida para participar en la Alfombra Mundial del Jacobeo, una iniciativa internacional que reunirá de manera simultánea a más de 300 ciudades de los cinco continentes para elaborar una misma alfombra artística inspirada en el Camino de Santiago, adaptada a las técnicas y materiales tradicionales de cada lugar.

En el caso de Badajoz, la obra se realizará con sal, siguiendo la tradición alfombrista que desde hace años desarrolla la hermandad del Santo Entierro durante la celebración del Corpus Christi.

La incorporación de Badajoz

La invitación ha llegado directamente desde la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra), una de las entidades con mayor prestigio internacional en este tipo de arte efímero y responsable, entre otros trabajos, de las alfombras realizadas durante la visita del Papa a Madrid y de diferentes celebraciones del Corpus. Su presidente, Miguel García, conoció por este diario que el grupo joven de la hermandad pacense realiza desde hace años las alfombras que engalan la celebración del Corpus Christi en la ciudad y fue por ello que decidió invitarlos.

Así lo confirma el hermano mayor de la hermandad del Santo Entierro de Badajoz, Juan Antonio García Bautista: "Se han puesto en contacto con nosotros porque han visto que aquí en Badajoz también se hacían alfombras para el Corpus", señala.

Alfombra realizada en Miami (Estados Unidos) con motivo del Año Jacobeo 2021. / Cedida

"Es una enorme satisfacción"

García Bautista destaca que la propuesta supone un importante reconocimiento al trabajo que desde hace años realizan los jóvenes de la hermandad. "Ellos son especialistas en alfombras del Corpus y quieren que, con motivo del Xacobeo de 2027, se haga una reproducción de un mismo modelo a nivel mundial. Han contado con nosotros y eso es una enorme satisfacción", afirma.

La hermandad del Santo Entierro ya ha trasladado la propuesta a su grupo joven, encargado habitualmente de la elaboración de las alfombras. "Se lo hemos trasladado a los grupos jóvenes, que son quienes hacen estas cosas. Les hace ilusión y, por supuesto, participaremos en este proyecto", asegura García Bautista.

Un vínculo especial para la hermandad pacense

Además del componente artístico, la participación tiene un profundo significado para la cofradía pacense por su estrecha vinculación con el Apóstol Santiago. "Lógicamente, como somos una hermandad de Santiago, también nos unimos con mucha ilusión a este proyecto", subraya el hermano mayor.

Juan Antonio García Bautista considera que la invitación supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por la hermandad. "Han tenido un detalle muy bonito con nosotros. Nos alegramos muchísimo de que nos hayan tenido presentes porque eso significa que algo bien estaremos haciendo", afirma.

Incluso abre la puerta a futuras colaboraciones entre ambas entidades: "Es una vinculación que puede ir incluso a más por la relación con las cofradías santiaguistas. Aunque ellos son una asociación dedicada exclusivamente a las alfombras del Corpus Christi, creemos que pueden surgir nuevas colaboraciones", añade.

Participantes expertos

La elección de Badajoz no ha sido casual. El presidente de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas, Miguel García, explica que el objetivo era contar únicamente con colectivos que conocieran perfectamente esta tradición: "Siempre parto de que tienen que ser personas que sepan de lo que estamos hablando. Cuando hablas el mismo lenguaje, todo resulta mucho más sencillo", explica.

Según señala, localizaron a la hermandad del Santo Entierro tras conocer las imágenes de las alfombras realizadas durante el Corpus en la capital pacense: "Vi las fotografías de las alfombras que hicieron en Badajoz y entendí que era el perfil que buscábamos. Cada lugar tiene su técnica y utiliza materiales diferentes, pero eso no es lo importante", afirma.

Para el presidente de la asociación gallega, el verdadero valor reside en el compromiso de quienes mantienen viva esta tradición. "Lo importante es el espíritu con el que se realiza la alfombra. Siempre de forma altruista. Eso es precisamente lo que buscamos", destaca.

La custodia pasa sobre la alfombra de sal elaborada por el grupo joven del Santo Entierro en el Corpus Christi de Badajoz 2026. / J. H.

La Alfombra Mundial del Jacobeo

La Alfombra Mundial del Jacobeo se ha convertido en uno de los grandes proyectos internacionales del Año Santo 2027. Todas las ciudades participantes elaborarán un diseño oficial común, reinterpretándolo con los materiales propios de cada territorio, ya sean flores, serrín coloreado, sal, arenas, semillas o virutas de madera.

El objetivo es simbolizar la unión entre pueblos y culturas a través del Camino de Santiago, poniendo en valor un patrimonio artístico efímero que ha pasado de generación en generación y que hoy constituye una de las manifestaciones culturales más singulares vinculadas al Corpus Christi.

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Con su participación, Badajoz no solo se incorpora a una iniciativa internacional de enorme proyección cultural y turística, sino que llevará el nombre de la ciudad y de su tradición alfombrista a un proyecto compartido por centenares de localidades de todo el mundo, convirtiéndose en una de las representantes extremeñas del espíritu del Xacobeo 2027.