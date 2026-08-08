"Queríamos darle protagonismo a los inquilinos de las trincheras": Guerreros rescata las historias jamás contadas de los combatientes de Badajoz

Arrastraba la mirada hacia un punto fijo mientras hablaba de antiguos compañeros de armas. Francisco Gragera recuerda perfectamente aquel instante. Él y Daniel Infantes, su compañero de investigación, escuchaban el relato de un veterano cuando comprendieron que ya no estaba con ellos. "Nos dimos cuenta de que no nos estaba viendo a nosotros. Estaba viendo a los muertos", rememora. Aquella escena, asegura, resume mejor que ninguna otra la huella que deja una guerra y el verdadero espíritu de 'Guerreros', la nueva obra que firman estos dos extremeños y que recupera las vidas de más de una veintena de combatientes nacidos en distintos municipios de la provincia de Badajoz.

Lejos de las grandes estrategias militares o de los movimientos de los ejércitos, el libro pone el foco sobre quienes vivieron los conflictos desde las trincheras. "La mayoría de los libros hablan de las grandes batallas, pero nosotros preferimos darle el protagonismo a los inquilinos de las trincheras, que son quienes vivieron la guerra en primera persona", explica Gragera. Esa declaración de intenciones atraviesa las 316 páginas de una obra ilustrada con 225 fotografías, la inmensa mayoría inéditas y procedentes de archivos particulares, que reconstruyen la experiencia de hombres de localidades como Almendralejo, Zafra, Fuente de Cantos, Villanueva del Fresno, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros, La Albuera, Bienvenida, Alconera o Valencia del Ventoso.

Un libro con origen 20 años atrás

'Guerreros' es el tercer trabajo conjunto de Francisco Gragera y Daniel Infantes, tras Rumbo a Rusia (2007) y Los caídos de la División Azul (2026). Sin embargo, el origen de esta nueva investigación hay que buscarlo casi dos décadas atrás. Todo comenzó con el comentario de un vecino de Fuente de Cantos que hablaba de un paisano cuya vida parecía inverosímil.

Soldados de la 1ª Bandera de la Brigada Mixta Flechas Negras en el Frente de Zaragoza. / Archivo de Leandro Rivero Cachero

Durante años siguieron una pista equivocada al tener un nombre erróneo sobre el que investigaron sin encontrar nada. Hasta que, tres años atrás, apareció el sobrino del verdadero protagonista con una documentación excepcional. "Nos dijo: aquí tenéis todo lo que tengo, a ver qué podéis hacer", recuerda Gragera. A partir de aquel momento comenzó una investigación que acabaría convirtiéndose en el eje del libro.

Teófilo Moreno Rodríguez, una vida de novela

Ese hombre era Teófilo Moreno Rodríguez, cuya biografía parece sacada de una novela de aventuras. No pudo combatir en la Guerra Civil por su juventud, pero sí pasó por la División Azul, desertó de la Legión española, cruzó clandestinamente la frontera marroquí, ingresó en la Legión Extranjera francesa con una identidad falsa y luchó en las guerras de Indochina y Argelia. Murió en combate en 1956 frente a insurgentes argelinos y Francia le concedió a título póstumo la Legión de Honor, una alta distinción del ejército galo. "La historia de este hombre es de película", resume Gragera. "No descartamos que algún día pueda convertirse en una novela o incluso en una película".

Pero si hay algo que diferencia esta obra es la dimensión humana de sus protagonistas. Durante años, los autores entrevistaron a antiguos combatientes y a sus familias. Muchos de ellos les abrieron las puertas de sus casas y les confiaron álbumes de fotografías, diarios personales, correspondencia, condecoraciones o documentos militares que nunca habían visto la luz: "Confiaron en nosotros porque siempre hemos tratado estas historias con respeto", afirma el investigador. "Nos da igual el bando en el que lucharan; cada uno tuvo sus circunstancias y nosotros huimos de los insultos y de los prejuicios".

Desfile de la 2ª Bandera Paracaidista Roger de Lauria durante la Guerra de Ifni. / Archivo de Juan Sánchez Duque

Historias inéditas

Entre ese abundante material destacan los archivos personales de Emilio Méndez Salas, prisionero durante más de una década en la Unión Soviética; del coronel Antonio Gómez Nieves; del coronel Juan Sánchez Duque, protagonista del primer salto de la Brigada Paracaidista española sobre territorio enemigo durante la guerra de Ifni-Sáhara; o del propio Teófilo Moreno Rodríguez. A ello se suman diarios inéditos, colecciones de postales, fotografías tomadas en el frente ruso y centenares de imágenes conservadas durante décadas por familiares que decidieron compartirlas para preservar la memoria de sus seres queridos.

Tropas de la Legión Extranjera francesa en territorio de Indochina. / Archivo de Lope Moreno Rodríguez

Sin embargo, Gragera insiste en que el libro no pretende glorificar la guerra. Todo lo contrario. Entre las páginas aparecen escenas de enorme carga emocional que muestran la crudeza del conflicto y la dignidad de quienes lo padecieron. Una de las que más le impresionó fue la de un soldado que, al terminar la Guerra Civil, pasó la noche sentado en una silla porque no quiso acostarse en una cama limpia al sentirse avergonzado por los piojos que infestaban su uniforme. "Aquella noche recuperó la dignidad humana antes incluso de descansar", reflexiona el escritor.

El reto: sentir "admiración por estos hombres"

Detrás de 'Guerreros' hay más de veinte años de trabajo, miles de documentos consultados y una filosofía de investigación que ambos autores reivindican con orgullo. "Huimos del copia y pega", asegura Gragera. "Nos gusta ir siempre a la fuente original, aunque cueste más tiempo, porque es la única forma de que nadie pueda rebatir lo que cuentas". Esa forma de trabajar les ha llevado a recorrer archivos militares, municipales, provinciales y eclesiásticos, además de recopilar decenas de miles de fotografías históricas y rescatar historias prácticamente desconocidas.

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Cuando se le pregunta qué le gustaría que sintiera el lector al cerrar el libro, la respuesta llega sin dudarlo. "Admiración por estos hombres, por la época que les tocó vivir y por el valor que demostraron no solo durante la guerra, sino también al regresar a la vida civil después de todo lo que habían visto". Esa admiración es, precisamente, el hilo conductor de una obra que busca devolver el protagonismo a quienes casi nunca aparecen en los grandes relatos históricos: los soldados anónimos, los supervivientes y las familias que durante décadas conservaron, en silencio, la memoria de aquellos guerreros.