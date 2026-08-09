Badajoz recupera las columnas y el estilo ecléctico sevillano de uno de los edificios de la plaza de España

La plaza de España de Badajoz está recuperando una de las fachadas que más habían cambiado con el paso del tiempo. El edificio situado en el número 8 está inmerso en una rehabilitación que busca reconstruir los elementos de su fachada que fueron alterados décadas atrás y devolverle la coherencia arquitectónica que tuvo originalmente.

La actuación se centra especialmente en las columnas, los huecos y los elementos que articulan la fachada. También contempla una nueva puerta de acceso y una carpintería metálica adecuada al carácter del inmueble, de manera que las nuevas piezas se integren con los elementos originales que todavía permanecen en las plantas superiores.

Recuperación basada en "documentación antigua y fotos"

"Lo que se ha hecho ha sido buscar información de cómo era la fachada original", explica José Luis González Serrano, concejal del Gabinete de Proyectos del Ayuntamiento de Badajoz. Para ello se ha recurrido a "documentación antigua, foto antigua, de cómo estaba la fachada anteriormente", además de estudiar las partes originales que conserva el propio edificio.

"Se ha hecho un diseño de reconstrucción de fachada, tanto basándose en las imágenes antiguas como en las fachadas de los bancos de arriba que son originales, para que el conjunto del edificio guarde una sintonía y se parezca lo más posible a como estuvo originalmente", detalla.

Columnas, puerta y nueva carpintería

Uno de los cambios más visibles será la recuperación de la fisionomía de la fachada, recuperando el volumen que mantienen las dos plantas superiores. Además, también volverá a lucir las columnas y la composición de los huecos de la fachada. La intención es que la zona rehabilitada vuelva a integrarse con las plantas superiores y no parezca un añadido contemporáneo.

"La idea es que continúe similar a las plantas de arriba, porque al final el edificio era homogéneo", explica González Serrano.

El proyecto toma como referencia los elementos originales que todavía se conservan para reconstruir la parte modificada. "Respetando los huecos, respetando las columnas también, en consideración con las plantas de arriba", señala el concejal.

Recreación de la rehabilitación que se realizará a las dos plantas inferiores del número 8 de la plaza de España de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

A la fachada se incorporarán además una nueva puerta de acceso y una carpintería metálica acorde con el estilo del edificio. La ficha del Catálogo de Elementos de Interés Histórico Artístico y Ambiental de Badajoz incluye el inmueble entre los edificios protegidos con nivel B y lo encuadra dentro de la arquitectura modernista-historicista-regionalista, mientras que la composición de la fachada responde a una estética de inspiración ecléctica sevillana.

El resultado que persigue el ayuntamiento es recuperar una imagen que se perdió con una reforma posterior. "Una fachada clásica que nunca se tendría que haber perdido", resume González Serrano.

Una reforma cambió su aspecto

La fachada actual es consecuencia de una intervención realizada décadas atrás, cuando el inmueble tuvo un uso bancario. Aquella reforma también modificó la distribución interior y dejó la planta mucho más diáfana de lo que había sido originalmente.

"El edificio en cuestión originalmente no estaba tan diáfano, y el banco lo hizo diáfano en su día", explica González Serrano. Sin embargo, aquella transformación facilitará ahora la nueva distribución: "Como ya se hizo diáfano ahora es más fácil poder distribuir los espacios".

232 metros cuadrados para uso administrativo

La intervención no se limita a la fachada. El ayuntamiento está rehabilitando también la primera planta, con una superficie aproximada de 232 metros cuadrados, para destinarla a "uso administrativo", confirma González Serrano, aunque todavía no está decidido qué servicio ocupará las dependencias.

"Hay varios candidatos, pero no está todavía 100% definido", señala. Lo que sí tiene claro es que el espacio tendrá utilidad cuando finalicen los trabajos: "Se va a ocupar, segurísimo, porque siempre falta espacio". La ubicación es otro de sus puntos fuertes, al encontrarse en plena plaza de España y junto a la sede principal del ayuntamiento.

Las obras avanzan

Los trabajos comenzaron hace más de un mes y evolucionan con normalidad según asegura González Serrano tras consultar la evolución de la obra con el arquitecto y el equipo encargado de la ejecución. Aunque la actuación se encuentra todavía en una fase inicial: "Se han hecho los derribos, se han eliminado las antiguas cristaleras", explica.

Ahora se están revisando los espacios y preparando por dónde pasarán las nuevas instalaciones. Aunque en una rehabilitación pueden aparecer problemas sobre la marcha, el concejal asegura que hasta ahora no se ha producido "ningún contratiempo reseñable".

Una obra con doble función

Para el ayuntamiento, la intervención permite cumplir una doble función: recuperar un edificio protegido y ganar espacio para los servicios municipales.

"Este proyecto mata dos pájaros con un tiro, por así decirlo", resume González Serrano. "Recupera la fachada original y aparte también ponen usos de reforma a la planta de arriba para uso administrativo del ayuntamiento".

Con todo, la intervención se centra así en recuperar los elementos que pueden documentarse y reproducirse con garantías. El objetivo es que, cuando desaparezcan los andamios, las columnas, los huecos, la nueva puerta y la carpintería metálica vuelvan a formar un conjunto coherente con las plantas superiores.