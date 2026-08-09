Ostalinda Suárez, tras repetir el segundo premio en Las Minas: "Si tú disfrutas, haces disfrutar también a los demás"

Ostalinda Suárez vuelve a poner el nombre de Extremadura en lo más alto del flamenco. La flautista de Zafra ha conseguido por segundo año consecutivo el segundo premio del ‘Filón’ del Festival Internacional del Cante de las Minas, la categoría reservada a los instrumentistas, después de defender en la final una propuesta muy personal basada en su particular 'Flautasía 2.0'.

La artista, cuyo nombre es María Antonia Suárez Montaño, ha repetido así el resultado conseguido en la pasada edición del certamen. El segundo premio está dotado con 2.000 euros, mientras que el ‘Filón’, máximo reconocimiento para los instrumentistas, ha sido para el valenciano Carlos Ferrer Peralta, ‘Karlos Nao’, que recibe 6.000 euros.

Segunda vez "con mucha ilusión"

Para Ostalinda, regresar a La Unión después del segundo premio del año anterior suponía volver a enfrentarse a un reto artístico y personal. "El año pasado también estuve en la final y gané el segundo premio también del Filón", recuerda.

Por eso decidió volver a intentarlo. "Este año he venido otra vez con mucha ilusión", explica. "El año pasado me quedé con esa espinita clavada y he vuelto".

La artista entiende este tipo de concursos como una oportunidad para exigirse y ponerse nuevos objetivos. "Es una manera también de esos retos, que se pone el artista y de horas de estudio con un objetivo", señala. Y añade: "Es un reto que a mí, la verdad, me gusta mucho y me lo paso súper bien con estas cosas".

Una noche de nervios y emociones

La final estuvo marcada por los nervios, aunque también por la satisfacción de volver a subirse a uno de los grandes escenarios del flamenco. "Fue una noche muy bonita, con muchos nervios", resume Ostalinda. La artista describe la competición como una mezcla de "alegría, de emoción, de nervio, de incertidumbre".

Pero también encuentra en estas experiencias una oportunidad para seguir creciendo. "Al final siempre te enseñan algo", afirma. Para ella, cada concurso sirve para crecer "como persona, como artista, como mujer, como compañera y como amiga", enumera.

Tarantos y una 'Flautasía 2.0'

En la categoría de instrumentistas, los participantes deben incluir algún cante de levante, como tarantos, tarantas, cartageneras, mineras o levanticas. Ostalinda optó por los tarantos y completó su actuación con una creación propia que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de su propuesta artística.

"Una flautasía es una composición de ocho minutos que pasa por diferentes palos del flamenco", explica. Este año presentó una evolución de aquella propuesta: "Este año he hecho tarantos, he hecho tarantos a modo de cante y luego he hecho una 'Flautasía 2.0'".

La idea nace de la unión entre su formación clásica y su trayectoria flamenca. "En el mundo clásico están las obras que se llaman fantasías", explica. Una propuesta que se aleja de la fórmula más habitual de los instrumentistas en el concurso. "Un instrumentista siempre presenta una propuesta de decir: toco por tango, toco por bulería, toco una soleá, toco una alegría", explica.

Un equipo extremeño

Para su actuación, Ostalinda contó con músicos extremeños: Juan Manuel Moreno, a la guitarra; Manuel Pajares, al cante; Paquito Suárez, a la percusión, y Manuel Soto, a las palmas y los coros. "Me han acompañado todos mis extremeños, toda mi gente", explica.

La flautista destaca el compromiso de sus compañeros: "Estoy muy orgullosa de ellos, muy contenta". Y añade: "Siempre atienden a las llamadas y siempre están ahí tanto para los bolos como para los concursos, como para todo lo que uno necesita".

"Me gustaría saber qué es lo que ha faltado"

El segundo premio vuelve a dejar a Ostalinda a las puertas del ‘Filón’. Es el segundo año consecutivo en el que alcanza la segunda posición y la propia artista reconoce que no sabe qué ha podido faltar para alcanzar el primer puesto. "Eso quisiera saber yo, qué ha faltado para lograrlo", responde a la pregunta de este diario.

Ostalinda reconoce que hay decisiones en este tipo de concursos que no siempre resultan fáciles de comprender: "A veces hay cosas en los concursos que no te explicas", asegura. "Muchas veces yo no entiendo los resultados a veces de este tipo de concursos", reconoce, aunque asume el veredicto: "Pero bueno, es así y ya está. Hay que entender qué es lo que te enfrenta y punto".

¿Habrá un tercer intento?

Con dos segundos premios consecutivos, la posibilidad de volver a presentarse por tercera vez queda en el aire. De momento, Ostalinda no lo tiene claro. "Ahora mismo estoy muy cansada de pensar en eso", reconoce. Y, preguntada por la posibilidad de regresar al concurso, responde: "No lo sé, no creo, ¿eh?".

La artista tiene otras metas profesionales por delante: "Tengo muchos proyectos y muchas cosas pendientes", explica, entre ellos "un espectáculo" y "una gira pendiente". Por ello, su posible regreso dependerá de sus circunstancias. "Dependiendo un poco también de cómo me encuentre yo, de tiempo y de energía y de ganas. Ya veremos".

"Si tú disfrutas, haces disfrutar también a los demás"

Más allá del resultado, Ostalinda se queda con las sensaciones vividas sobre el escenario. Reconoce que la final fue un momento único: "Disfruté más en la final que en la semifinal, la verdad. Ayer en la final salí con mucha alegría", cuenta. Su objetivo era "disfrutar de los compañeros, de la compañía de los que llevaba a mi lado, hacer disfrutar también al público".

Esa es, precisamente, su forma de entender el escenario: "Es verdad que esto es un concurso, pero la filosofía que tengo y el aprendizaje que tengo es subirme a un escenario para hacer disfrutar a los demás, no solamente tú". Y lo resume en una frase: "Si tú disfrutas, haces disfrutar también a los demás".

La respuesta del público terminó siendo uno de los momentos más especiales de la noche. "El hecho de ver al público prácticamente bailando a compás nuestro, a compás mío, a compás de por tango, de mi tierra, la verdad, es satisfactorio", explica.

Por eso, más allá de la clasificación, Ostalinda sabe con qué quiere quedarse de su paso por Las Minas. "Con eso me quedo. Me quedo con el disfrute de mis compañeros y el disfrute del público".

La flautista zafrense cierra así su segunda participación en el Festival Internacional del Cante de las Minas con otro segundo premio, 2.000 euros y una nueva final, pero también con la satisfacción de haber defendido una propuesta propia y de haber llevado hasta uno de los grandes escenarios del flamenco su particular manera de entender la flauta flamenca.