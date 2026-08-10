El Fuerte de San Cristóbal en Badajoz se llena de estrellas con tres actividades gratuitas este fin de semana

El Fuerte de San Cristóbal se prepara para ser el gran protagonista cultural y astronómico de la ciudad durante las noches de 15 y 16 de agosto. Enmarcado en la iniciativa municipal de 'Badajoz, La Ciudad Encendida, este bastión defensivo erguido sobre el cerro de San Cristóbal ofrecerá a vecinos y visitantes la oportunidad de contemplar el firmamento e indagar en la historia militar de la ciudad a través de tres propuestas gratuitas adaptadas a distintos perfiles del público.

La iniciativa busca aunar la riqueza patrimonial de Badajoz con el creciente interés por el astroturismo, aprovechando la privilegiada elevación del fuerte y su panorámica sobre la urbe y el cielo nocturno. Cada una de las actividades se desarrollará de forma simultánea en tres pases independientes distribuidos a lo largo de la noche: a las 22.30, 23.30 y 00.30 horas.

Historia y perspectiva: 'Dando un paseo por el fuerte'

La primera de las propuestas invita a realizar un viaje en el tiempo bajo el manto estelar. De la mano de un guía turístico oficial, los participantes recorrerán los baluartes, lienzos y galerías de la fortaleza en un itinerario de aproximadamente una hora de duración.

Durante el trayecto, los visitantes no solo descubrirán los hitos constructivos y defensivos de este enclave monumental, sino que también podrán disfrutar de las mejores vistas nocturnas de Badajoz iluminada. La actividad cuenta con un aforo máximo de 40 personas por sesión y está orientada a grupos y familias que busquen redescubrir el monumento en una atmósfera diferente.

Fomento de la ciencia en los jóvenes: 'Jugando con las estrellas'

Los niños de entre 3 y 12 años contarán con un espacio exclusivo dedicado al aprendizaje lúdico y las manualidades. Bajo el título 'Jugando con las estrellas', este taller de astronomía infantil busca despertar la vocación científica de los más pequeños a través de la creación de sus propias herramientas de observación y juego.

Impartido por un equipo de monitores especializados, el taller permitirá a los menores elaborar un telescopio caleidoscopio con el que experimentar, así como ilustrar un juego de cartas de memoria personalizado basado en las principales constelaciones del firmamento. La actividad, de una hora de duración, incluye todos los materiales necesarios y cuenta con un límite de 25 plazas por pase. Los menores participarán solos en el taller, por lo que los padres o tutores no podrán acceder ni permanecer dentro del recinto del taller durante el desarrollo.

Observación en directo: 'Una noche bajo las estrellas'

La oferta de la jornada se completa con 'Una noche bajo las estrellas', una sesión de astroturismo orientada a la divulgación astronómica para todos los públicos. La actividad estará conducida por un astrónomo especialista respaldado por el personal de apoyo técnico.

El programa combina la explicación de las constelaciones visibles a simple vista con una innovadora sesión de observación con instrumental especializado. El equipo dispondrá de un telescopio equipado con cámara digital de alta sensibilidad conectado a un sistema de proyección que emitirá en tiempo real sobre una pantalla de 3 x 3 metros. Los asistentes podrán apreciar con detalle objetos celestes de difícil observación a simple vista, tales como la orografía lunar, los anillos de Saturno, los satélites galileanos de Júpiter, nebulosas planetarias, cúmulos globulares y galaxias lejanas. Esta actividad dispone del mayor aforo del programa con hasta 85 plazas por pase.

Guía práctica, acceso y recomendaciones

Todas las actividades ofertadas en el marco de 'Badajoz, La Ciudad Encendida' son totalmente gratuitas, aunque estas en concreto exigen realizar una reserva previa a través de la plataforma online habilitada por la organización.

El punto de acceso será la segunda entrada del Fuerte de San Cristóbal y los asistentes deberán acudir obligatoriamente 15 minutos antes de la hora de inicio fijada en su reserva. Se recomienda el uso de calzado y ropa cómoda adaptada al empedrado del recinto. Además, se aconseja revisar la temperatura antes de acudir al recinto y llevar alguna prenda de abrigo fina para las sesiones de madrugada.