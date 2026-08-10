El PSOE de Badajoz propone crear plazas en Instituciones Penitenciarias para beneficio de la comunidad

El PSOE de Badajoz propondrá al ayuntamiento que suscriba un convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para crear plazas destinadas al cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

En la ciudad existen alrededor de 400 expedientes pendientes de que se les asigne una plaza para cumplir esta pena, una cifra que alcanza aproximadamente los 1.500 expedientes en el conjunto de la provincia. Por ello, para la portavoz socialista, Silvia González, esta situación justifica que el ayuntamiento participe en un sistema de colaboración que permite facilitar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales y favorecer la reinserción social mediante actividades de utilidad pública.

Así, aunque el PSOE señala que corresponde a Instituciones Penitenciarias valorar a cada persona, asignarle el destino más adecuado y realizar el seguimiento de la pena, el ayuntamiento facilitaría las plazas, el material necesario y la supervisión diaria de las tareas en los servicios municipales.

El convenio permitiría concretar el número de plazas, las actividades, los horarios, los requisitos y las personas responsables de cada destino, de manera que la colaboración se desarrolle con una organización previamente definida. El PSOE subraya que estos trabajos no generan relación laboral con el ayuntamiento, no son retribuidos y no pueden sustituir puestos de trabajo municipales. La cobertura frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponde, además, a Instituciones Penitenciarias.

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Silvia González considera que Badajoz debe aprovechar un instrumento legal ya utilizado por numerosos ayuntamientos y que ofrece garantías suficientes tanto para la Administración como para las personas condenadas. "Estamos hablando de facilitar el cumplimiento de una resolución judicial y de ofrecer una oportunidad de reinserción a través de actividades de utilidad pública. Existe un marco legal claro y creemos que el Ayuntamiento de Badajoz debe incorporarse a él mediante un convenio con Instituciones Penitenciarias", ha concluido.