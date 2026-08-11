El Ayuntamiento de Badajoz limpia los arroyos Rivillas y Calamón para evitar que los residuos bloqueen el agua con las lluvias de otoño

El Ayuntamiento de Badajoz ha iniciado los trabajos de limpieza y desbroce de los arroyos Rivillas y Calamón, una actuación con la que pretende mejorar el estado de estos cauces y, especialmente, facilitar la circulación del agua cuando lleguen las lluvias de otoño.

Las labores se enmarcan en el contrato de mantenimiento de los márgenes del río Guadiana y su entorno y se desarrollan tanto en los dos arroyos como en la zona común donde ambos cauces confluyen.

Limpieza manual

Durante la pasada semana se realizó una primera fase de limpieza manual de los cauces hasta su desembocadura, con el objetivo de retirar residuos y otros elementos que podían encontrarse en el recorrido. Entre ellos, según ha explicado el concejal de Limpieza Viaria, Rubén Galea, se han localizado objetos como ruedas y carros de supermercado.

"Primero se ha entrado a mano para eliminar cosas que hubieran, cuando te encuentras una rueda, un carro del Carrefour y cosas de estas", explica Galea sobre esta primera fase de los trabajos.

Una vez completada esa limpieza inicial, el ayuntamiento ha dado paso al uso de maquinaria pesada para retirar la vegetación y los lodos acumulados en las orillas y el cauce. "Y una vez que se ha limpiado a mano ya han entrado las máquinas para retirar la vegetación que pueda taponar cuando hay lluvias fuertes", señala el concejal.

El Ayuntamiento de Badajoz utiliza una excavadora y un camión para limpiar el río Rivillas. / David Guilherme Carnerero

Preparación ante las lluvias de otoño

Más allá de la mejora estética de las riberas, la actuación tiene como principal objetivo favorecer el tránsito del agua por los arroyos Rivillas y Calamón cuando aumente el caudal durante el otoño.

La retirada de vegetación, lodos y residuos acumulados permitirá reducir los posibles obstáculos que puedan dificultar la circulación del agua en episodios de lluvias intensas. En este sentido, Galea ya ha señalado que los trabajos se realizan "de cara a que cuando lleguen las lluvias de otoño el agua pueda fluir sin encontrar ningún obstáculo".

El estado de los cauces se ve además condicionado por la presencia de residuos que terminan acumulándose en ellos. Carros de supermercado, carteles, juguetes y otros objetos pueden convertirse en obstáculos cuando se producen precipitaciones y aumenta el volumen de agua.

La excavadora elimina residuos vegetales del cauce del río Rivillas a su paso por Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Se retirarán unos 2.500 metros cúbicos

Los trabajos han comenzado en el arroyo Rivillas, donde se está desarrollando una primera fase de retirada y acumulación de materia vegetal en diferentes puntos del cauce.

Este procedimiento permite que los restos puedan escurrir y perder parte del agua antes de su retirada definitiva, lo que facilita tanto su manipulación como su transporte y reduce la cantidad de agua y lodo acumulada en el material.

Este martes han comenzado a retirarse los primeros restos que ya se encontraban en condiciones adecuadas para ser transportados.

En total, la previsión municipal es retirar alrededor de 2.500 metros cúbicos de materia vegetal, lodos y otros residuos durante el desarrollo de estas labores de limpieza y desbroce.

Los trabajos se están ejecutando con maquinaria especializada y, según ha avanzado Rubén Galea, la intervención estará completada en un plazo aproximado de dos o tres semanas. "Eso rápido, un par de semanas o tres estaré listo", ha indicado el concejal.

La actuación se realiza después de que el ayuntamiento haya recibido la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y forma parte de las labores periódicas de conservación y mantenimiento de los márgenes del río Guadiana y de su entorno.