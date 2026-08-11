Las bibliotecas de Badajoz registran cerca de 27.000 visitas y 305 nuevos socios en el primer semestre de 2026

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz continúa afianzando su posición como uno de los servicios culturales de proximidad para la ciudadanía. Durante el primer semestre de 2026, las bibliotecas han registrado 26.973 visitas y 4.269 préstamos, unas cifras que superan las previsiones iniciales del ayuntamiento para la primera mitad del año.

A este balance se suma la incorporación de 305 nuevos socios registrados entre enero y junio -144 adultos y 161 niños-, lo que refleja un creciente interés por la lectura en todas las edades. Paralelamente, la dinamización cultural crece de forma notable: la previsión municipal contempla realizar cerca de 60 visitas guiadas durante 2026, frente a las 22 de 2025, reforzando la función de estos recintos como espacios de aprendizaje, encuentro y descubrimiento lector.

Esta tendencia respalda un cambio más profundo en el uso de la red. Desde el consistorio señalan que las instalaciones se consolidan como un "tercer lugar" para la ciudadanía: un espacio de convivencia, estudio y participación que trasciende la tradicional función de préstamo de libros. Tras cerrar 2025 con 48.967 visitas, la previsión para este ejercicio es alcanzar 53.946 usuarios, acercándose a la barrera de los 54.000 visitantes.

Santa Ana, la más concurrida

Los datos semestrales reflejan también diferentes modelos de uso según el centro. La Biblioteca Pública de Santa Ana se mantiene como el gran referente cultural de la ciudad, concentrando el mayor volumen de préstamos y visitantes. Por su parte, las instalaciones como Pardaleras, San Roque o Antonio Domínguez presentan un uso equilibrado entre préstamo y consulta. Asimismo, las dependencias de Llera y de pedanías como Balboa o Novelda se han afianzado como recintos de estudio y reunión para niños y jóvenes, con elevada afluencia más allá del préstamo.

Estos resultados llegan tras el proceso de modernización ejecutado por el ayuntamiento en los dos últimos años. El ejercicio 2025 supuso un punto de inflexión al unificar la imagen corporativa de la red, crear páginas web independientes para cada recinto y abrir perfiles en redes sociales para mejorar la visibilidad y la comunicación directa con los vecinos.

Durante 2026, los esfuerzos se centran en consolidar la infraestructura tecnológica mediante la implantación progresiva del sistema de gestión Koha-Kobli. Actualmente, la biblioteca de Santa Ana ha completado el proceso al completo, Pardaleras se encuentra a un 90% de integración y Santa Isabel supera ya el 70%, mientras que el resto de centros y pedanías avanzan en una migración que continuará todo el año, acompañada de la gestión automatizada de préstamos.

El despliegue informático se completa con la optimización de los equipos de consulta pública, la sustitución gradual de impresoras y la actualización de inventario técnico. Desde el consistorio destacan que las cifras reflejan la "excelente salud de las bibliotecas públicas municipales, que siguen evolucionando para ofrecer un servicio moderno, accesible y adaptado a las nuevas necesidades de los ciudadanos, manteniendo la lectura como eje central de su actividad y reforzando, al mismo tiempo, su papel como espacios de encuentro, estudio, formación y convivencia para miles de pacenses".