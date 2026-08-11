David Guilherme

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El CD Badajoz presenta su nueva equipación para su vuelta a Segunda Federación

El CD Badajoz ya tiene nueva equipación. El equipo blanquinegro presentó ayer en el Nuevo Vivero frente a cientos de aficionados las que serán sus próximas camisetas de cara a su vuelta a Segunda Federación.