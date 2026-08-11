El Fuerte de San Cristóbal y la terraza de Fundación CB, dos miradores especiales para vivir el eclipse en Badajoz

El cielo dará este miércoles un motivo más para mirar hacia arriba en Badajoz. Y la ciudad ha elegido dos escenarios singulares para hacerlo: una fortaleza histórica y una terraza de 360 grados en pleno casco antiguo. El eclipse solar del 12 de agosto podrá contemplarse desde el Fuerte de San Cristóbal y desde la sede de Fundación Caja Badajoz en el edificio de Montesinos 22.

El Ayuntamiento de Badajoz abrirá de manera especial el Fuerte de San Cristóbal de 19.00 a 22.00 horas, convirtiendo por unas horas el recinto amurallado en un gran punto de observación de un fenómeno astronómico excepcional. La cita tiene además un componente histórico: se trata de un fenómeno que no se produce en Extremadura desde hace más de cien años.

La hora clave: alrededor de las 20.35

Habrá que llegar con tiempo y, sobre todo, mirar al cielo con protección adecuada. La Luna comenzará a cubrir el Sol sobre las 19.35 horas, mientras que el momento de máxima ocultación llegará aproximadamente entre las 20.34 y las 20.36 horas, dependiendo del punto exacto desde el que se realice la observación.

Datos del Instituto Geográfico Nacional sobre el eclipse solar en Badajoz. / Cedida

El Fuerte permanecerá abierto hasta las 22.00 horas, pero hay una advertencia importante para quienes quieran acudir: no se repartirán gafas para eclipses. Cada asistente deberá llevar sus propias gafas homologadas para poder observar el fenómeno con seguridad.

El enclave añade buena parte del atractivo a la propuesta. El Fuerte de San Cristóbal, convertido habitualmente en uno de los grandes miradores sobre Badajoz, servirá esta vez para levantar la vista todavía un poco más y contemplar cómo la Luna va ganando terreno al disco solar.

Eclipse con vistas de 360 grados y piano

No será el único lugar singular desde el que seguir el espectáculo. Fundación Caja Badajoz abrirá también la terraza de 360 grados de su sede de Montesinos 22, en pleno casco antiguo, para observar el eclipse a partir de las 20.00 horas.

En este caso, la astronomía tendrá banda sonora. Los asistentes podrán seguir el fenómeno acompañados por la música al piano de Pedro Monty, una combinación poco habitual: eclipse, panorámica sobre la ciudad y música en directo mientras cae la tarde sobre Badajoz.

La entrada a la terraza será libre hasta completar aforo. También allí la organización recuerda la necesidad de adoptar las medidas de protección adecuadas y advierte de que no proporcionará gafas.

Durante unos minutos, las murallas, los tejados del casco antiguo y el cielo compartirán protagonismo en una tarde poco habitual en Badajoz. Y no solo habrá ojos mirando hacia arriba desde el Fuerte de San Cristóbal y Montesinos 22. Otros tres enclaves se postulan entre los favoritos para seguir el fenómeno: el parque del río Guadiana, los puentes y la Alcazaba, espacios abiertos y reconocibles desde los que muchos pacenses previsiblemente buscarán su particular ventana al eclipse.

Detalle de unas gafas homologadas para observar el eclipse. / Carlos Gil

Con las gafas homologadas como acompañante imprescindible, la ciudad se prepara así para una tarde en la que buena parte de las miradas apuntarán en una misma dirección: el cielo.