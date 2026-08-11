La ITV de El Nevero en Badajoz reabrirá la segunda quincena de septiembre tras la mayor reforma de sus instalaciones

La estación pública de Inspección Técnica de Vehículos -ITV- de Badajoz, situada en el polígono El Nevero, se encamina hacia el final de una reforma histórica. Tras seis meses de intensos trabajos, las instalaciones volverán a estar plenamente operativas durante la segunda quincena del próximo mes de septiembre, según ha anunciado hoy el director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, Cristóbal Maza, durante su visita a las obras.

Las obras de modernización de la estación, llevadas a cabo por la empresa Ávaqus, ha contado con una inversión de 540.000 euros de fondos propios de la Junta, además de una inversión de 370.000 euros de fondos europeos.

Una reforma completa en las instalaciones más antiguas de la región

Construida en 1971, la ITV pública del polígono El Nevero ostenta el título de ser la más antigua de Extremadura. Pese a ser clave para la seguridad vial y para el mantenimiento del parque automovilístico pacense, la estación no había recibido una inversión de esta envergadura en décadas.

Las obras, que se iniciaron el pasado 23 de febrero, han tenido como objetivo primordial la modernización integral, el acondicionamiento funcional y la mejora sustancial de la eficiencia energética de las instalaciones con el compromiso de lograr, al menos, una reducción de, al menos el 30%, de la demanda de energía primaria.

Entre los trabajos acometidos durante estos seis meses destaca la sustitución total de la antigua cubierta de fibrocemento por una metálica con panel sándwich aislante, así como la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Además, la reforma ha incluido la renovación completa de la carpintería metálica (puertas y ventanas), la instalación de nuevos sistemas de climatización más eficientes, la sustitución íntegra de la electricidad y la fontanería, el cambio de luminarias por tecnología LED, la adecuación de aseos, la sustitución del solado en la zona de atención al público y la pintura general de interiores y fachada.

Cristóbal Maza, en el interior de las instalaciones de la ITV. / Junta de Extremadura

Traslado provisional y previsión de apertura

Durante los seis meses que se han prolongado los trabajos -ampliados ligeramente respecto a lo previsto para incluir mejoras no contempladas inicialmente-, el servicio público no se ha interrumpido y se ha prestado provisionalmente en una nave de la Plataforma Logística de Badajoz.

Según ha detallado Maza, la previsión es rematar las obras para iniciar en septiembre el traslado del equipamiento y los ajustes técnicos necesarios, por lo que la reapertura se prevé para en El Nevero para la segunda quincena de septiembre.

Ante las incidencias con furgonetas y vehículos de grandes dimensiones que no podían ser atendidos en la nave provisional, el director general ha aclarado que las tasas pagadas son válidas en cualquier ITV pública de la Junta, o bien se puede solicitar la devolución del ingreso si los usuarios prefirieron acudir a una estación privada.

Nueva ITV en 2027

La reapertura de la ITV de El Nevero no es la única novedad en la ciudad. La empresa concesionaria Dekra construirá una nueva estación privada en el mismo polígono -frente al mercadillo de domingos- que permitirá duplicar la capacidad inspectora actual. Esta nueva infraestructura dispondrá de tres líneas para vehículos ligeros, turismos y ciclomotores, y dos líneas para vehículos pesados. Su apertura está prevista para octubre de 2027 -a los 18 meses de la firma del contrato en abril de este año-, aunque esta ya presta servicios en otras instalaciones provisionales.

Por último, el director general ha recordado que ya se aplica la bonificación del 50% en la tasa de inspección técnica para vehículos agrícolas, pesados y profesionales, aprobada en los Presupuestos Generales de Extremadura y disponible tanto en las estaciones de gestión pública como en las privadas.