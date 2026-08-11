Justicia
Manifestación y ofrenda floral en Badajoz para honrar a los represaliados de la Guerra Civil
La Plataforma Agosto Antifascista organiza diversos actos los días 14 y 15 de agosto en recuerdo de las víctimas de la represión franquista en la ciudad
La Plataforma Agosto Antifascista de Badajoz ha organizado una manifestación y una ofrenda floral el próximo viernes y el sábado, días 14 y 15 de agosto, en recuerdo de las víctimas de la represión desatada tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad en agosto de 1936.
La plataforma, integrada por diferentes colectivos, asociaciones, partidos políticos y personas de la sociedad civil a título individual, lleva más de trece años reivindicando de manera continuada la memoria de las víctimas y reclamando verdad, justicia y reparación.
La programación en Badajoz comenzará el viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, con una manifestación que partirá desde Puerta de la Trinidad y recorrerá las calles de la ciudad hasta finalizar frente al actual Palacio de Congresos, levantado en el lugar donde se encontraba la antigua plaza de toros.
Al día siguiente, sábado 15 de agosto, a las 10.00 horas, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral en el cementerio de San Juan Bautista de Badajoz, con diferentes lecturas y un turno de palabra dedicado al recuerdo de las personas represaliadas.
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