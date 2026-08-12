Redes sociales
La triste despedida de Colate Vallejo-Nágera, presidente del Badajoz, de su hijo Nico: "Nada podrá con nuestro amor"
El empresario ha compartido varias imágenes de las vacaciones junto al adolescente, algunas de ellas en Badajoz y con la camiseta del conjunto blanquinegro, antes de que el joven regrese a Miami con Paulina Rubio
Colate Vallejo-Nágera cierra uno de los veranos más especiales junto a su hijo Nico con un mensaje cargado de emoción. El empresario, actual presidente del CD Badajoz, ha publicado en sus redes sociales un carrusel de fotografías de las últimas semanas y unas breves palabras de despedida después de conocerse la resolución judicial que mantiene al adolescente residiendo en Miami junto a su madre, la cantante Paulina Rubio.
"Hoy acaba un verano lleno de memorias", escribe Colate junto a la colección de imágenes. El mensaje termina con una declaración dirigida directamente a su hijo: "Con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor... Te quiero, Nico".
Las fotografías repasan diferentes momentos de las vacaciones que padre e hijo pasaron en España y dejan también varios guiños a Badajoz, ciudad a la que Vallejo-Nágera está especialmente vinculado desde su entrada en el consejo de administración del club y, posteriormente, su llegada a la presidencia.
En algunas de las imágenes compartidas por Colate aparece junto a Nico en Badajoz, en el campo de fútbol del CD Badajoz, y el adolescente lleva incluso la camiseta del club, una muestra de cómo el equipo blanquinegro forma parte también de los recuerdos familiares de este verano.
El álbum tiene un marcado carácter familiar. Además de padre e hijo, aparecen Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, su marido, Peru Aznar, y varios de sus hijos. Son imágenes de encuentros, viajes y jornadas compartidas antes de una separación especialmente difícil para el empresario.
En Miami
La publicación llega después de conocerse la decisión de la justicia estadounidense sobre la residencia del hijo que Colate y Paulina Rubio tienen en común. El joven, de 15 años, seguirá viviendo en Miami con la cantante mexicana y no se trasladará a España para residir con su padre, como este pretendía.
La resolución pone fin, al menos por ahora, a otro capítulo de la larga disputa judicial que la expareja ha mantenido durante años en torno a su hijo. Vallejo-Nágera disfrutó con Nico de parte de las vacaciones estivales en España antes de que llegara el momento del regreso a Estados Unidos.
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