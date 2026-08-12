USO denuncia que la inactividad del Ayuntamiento de Badajoz les obliga a acudir a los juzgados

USO Extremadura ha denunciado públicamente “la falta de negociación efectiva” por parte del Ayuntamiento de Badajoz, acusando al equipo de gobierno municipal de mantener una postura de inactividad que está obligando al sindicato a acudir de forma continuada a mediciones laborales y a la vía judicial para forzar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Según señala la central sindical, acudir a procedimientos de mediación o interponer demandas se ha convertido en una constante para exigir aspectos tan básicos como el respeto a los derechos de los trabajadores o el cumplimiento de lo regulado en el propio Acuerdo Regulador, incluyendo materias relativas a traslados y movilidad del personal.

Varapalo judicial

Como muestra de esta situación, USO destaca la reciente resolución emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Badajoz. Esa sentencia da la razón al sindicato al declarar contraria a Derecho la inactividad del Ayuntamiento, que no ejecutaba un acuerdo plenario firme que reconocía el nivel 22 de complemento de destino para determinados puestos municipales.

El fallo judicial, dicen, obliga al Ayuntamiento a aplicar el nivel reconocido, abonar las diferencias retributivas correspondientes, los intereses legales y las costas del procedimiento, generando un gasto innecesario a las arcas públicas. Desde USO consideran especialmente preocupante que haya sido necesario acudir a los tribunales para conseguir que el propio Ayuntamiento cumpla un acuerdo aprobado en pleno municipal.

El sindicato pone el foco también en la parálisis de dos herramientas clave para el Ayuntamiento: el Reglamento de la Mesa General de Negociación y el de teletrabajo. A pesar de haber superado su aprobación, aseguran que ambos documentos continúan paralizados a la espera de los trámites finales para su publicación y entrada en vigor.

Esta dilación, según USO, repercute negativamente en la negociación colectiva. El sindicato denuncia que actualmente el Ayuntamiento elabora el orden del día de la Mesa de Negociación incluyendo de forma exclusiva los asuntos que les interesan, obviando y dejando fuera las propuestas formuladas.

Reclamación para los presupuestos de 2027

Respecto a la implantación del teletrabajo, USO exige que la norma no se quede en “un mero papel”. Para garantizar su efectividad, reclaman al equipo de gobierno que reserve una partida económica específica en los presupuestos municipales de 2027 que permita dotar de los medios tecnológicos y materiales necesarios a los empleados públicos que se acojan a esta modalidad.

Desde el sindicato insisten en que su prioridad continuará siendo el diálogo y la negociación, pero advierten de que recurrirán a todas las vías legales y sindicales a su alcance siempre que los acuerdos alcanzados se incumplan o se vulneren los derechos laborales de la plantilla.