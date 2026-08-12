Nuevo récord de pasajeros en el Aeropuerto de Badajoz, cierra julio como mejor mes de su historia

El Aeropuerto de Badajoz cierra el mes de julio con los mejores datos de su historia y suma un nuevo récord. 10.970 pasajeros utilizaron el aeródromo pacense en los 529 vuelos que llegaron o partieron desde él.

Estas cifras superan los máximos históricos que se firmaron en 2007 con más de 200 viajeros de diferencia. El acumulado de pasajeros en lo que va de año también supera las cifras registradas en más de un 15%.

6,5% más de pasajeros en julio

El mes de julio para el Aeropuerto de Badajoz vuelve a superar todas las expectativas. Esta última mensualidad ha registrado 10.970 pasajeros, lo que supone un 6,5% más que en el mismo mes del año 2025. Si ponemos el foco en el número de operaciones también se han aumentado.

En total, han llegado o partido 529 vuelos al aeródromo pacense. Esta cifra significa un incremento de trayectos desde esta infraestructura de un 11,2% con respecto a julio de 2025.

Dos trabajadores de South montan los equipajes en un avión de Air Nostrum en el Aeropuerto de Badajoz. / La Crónica

68.288 pasajeros en 2026

Este dato de pasajeros viene a reforzar el acumulado de lo que va de año. En 2026, desde enero hasta julio han utilizado el Aeropuerto de Badajoz 62.288 pasajeros, un 15,7% más que en el mismo periodo del pasado año.

Esto ha sido posible gracias al incremento en los vuelos, ya que se han registrado 2.869 operaciones, que superan en un 19,6% el dato de 2025.

Si ponemos el foco en el acumulado interanual, es decir, desde agosto de 2025 a julio de 2026, la cifra también avala el buen momento que vive esta infraestructura. Los últimos 12 meses han utilizado el aeropuerto 116.258 viajeros, un 20,4% más que los 12 meses anteriores.

Mejor mes de la historia del aeropuerto

El mes de julio cierra con grandes datos que lo posicionan como el mejor mes de la historia del aeropuerto. Los 10.970 pasajeros superan en más de 200 el número registrado en agosto de 2007 que finalizó con 10.706 personas.

Además, cabe destacar que, según ha podido conocer este diario, en tan solo en los siete meses de este año han pasado por esta infraestructura aérea más viajeros que en cualquiera de los años del periodo 2010-2022, exceptuando el año 2019.

Asimismo, continúa la tendencia de los últimos 4 meses en los que se supera la cifra de más de 10.000 pasajeros.

Estos datos vienen condicionados por los vuelos que llegan y salen a Madrid y Barcelona, pero reforzados por la conexión con Canarias operada por Binter y el refuerzo de los nuevos vuelos a la isla de Tenerife. Estas frecuencias sumadas a los vuelos charters que programan las agencias de viaje y los vuelos privados que usan esta infraestructura hacen que el Aeropuerto de Badajoz siga batiendo récords de pasajeros y de operaciones mes a mes.

También la Junta de Extremadura refuerza el contrato para mantener las conexiones aéreas de Extremadura con Madrid y Barcelona para las dos próximas anualidades. En concreto, este contrato abarca desde el 28 de octubre de este año hasta el mismo día de 2028. Este contrato está en licitación por 14,3 millones de euros, un 23% más que el contrato en vigor para compensar el encarecimiento del combustible y de los demás costes asociados. Este nuevo contrato dará más libertad a la compañía para organizar los horarios, pero dará mucha importancia a la puntualidad de los vuelos. Parte de la compensación económica se vincula al cumplimiento de los horarios. El pliego prevé descuentos en la cantidad que reciba la adjudicataria cuando no supere el 90% de los vuelos con un retraso inferior a los 15 minutos. Esto busca dar un servicio riguroso a los pasajeros, que no perderán sus derechos como consumidores a ser indemnizados en los mencionados casos.