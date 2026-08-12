El PSOE celebra los casi 30 millones del Gobierno para Badajoz y exige al ayuntamiento transparencia sobre su gestión

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha recibido de forma muy positiva la concesión de 29.426.968 euros aprobada por el Gobierno de España para la ciudad. Esta importante inyección económica tiene como finalidad prioritaria reparar los cuantiosos daños ocasionados por los episodios meteorológicos de los pasados meses, así como financiar la mejora, ampliación y restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios municipales comprometidos por esa misma causa en Badajoz.

La resolución, adoptada el pasado 6 de agosto por la Secretaría de Estado de Política Territorial y notificada al consistorio, incluye la concesión de un "anticipo del 100% del importe máximo subvencionable estimado en la propia solicitud", que fue formulada por el ayuntamiento. Ante la relevancia del acuerdo, la portavoz del PSOE, Silvia González, ha valorado la noticia, que ha calificado de "magnífica para Badajoz" y ha destacado que el Gobierno central pone cerca de 30 millones de euros a disposición de la ciudad.

González ha hecho especial hincapié en la trascendencia cualitativa de las actuaciones financiables, argumentando que no se trata de intervenciones menores o "flores de temporada", sino de una inversión estratégica orientada a prevenir los efectos de futuras inundaciones y preparar a Badajoz frente a temporales severos. Según la portavoz, los fondos permitirán dar respuesta a necesidades estructurales durante los próximos doce o quince años. Para dimensionar el volumen de esta ayuda estatal, el Partido Socialista recuerda que la suma acordada equivale a trece veces los 2.262.275 euros contemplados en el presupuesto municipal de 2026 para inversiones con recursos ordinarios.

Dado el carácter y volumen de la subvención, desde filas socialistas se ha urgido al equipo de gobierno local a ofrecer explicaciones inmediatas sobre la planificación de los proyectos. El PSOE argumenta que, al haberse presentado una solicitud que requería una declaración responsable y una estimación presupuestaria detallada, la alcaldía dispone ya del desglose de intervenciones previstas y sus costes. Por ello, instan a hacer pública la relación completa de actuaciones, sus partidas financieras y el cronograma de ejecución, señalando que, aunque se trate del periodo estival, la urgencia y magnitud del asunto justifican comparecer ante la ciudadanía, del mismo modo que ya han hecho en Mérida.

Plazos y condiciones de ejecución

Según dicen, la normativa que regula esta aportación estatal impone un marco temporal y de fiscalización estrictos para la ejecución de los proyectos: "La normativa establece que, en los doce meses posteriores al ingreso del anticipo, deberá haberse iniciado materialmente la ejecución de actuaciones que representen el 50% de la ayuda. En veinticuatro meses, ese porcentaje deberá alcanzar el 75%, y las obras tendrán que estar finalizadas en un máximo de tres años". Además, añade que "el ayuntamiento también deberá informar trimestralmente sobre el desarrollo de los proyectos".

Silvia González ha concluido recordando que Badajoz afronta una oportunidad histórica para modernizar y blindar sus infraestructuras urbanas, remarcando que la responsabilidad de gestionar estos fondos de forma rigurosa recae ahora plenamente sobre el consistorio: "Tenemos por delante una oportunidad enorme. Ahora deben explicarla bien y conseguir que hasta el último euro se convierta en obras útiles y duraderas para Badajoz".