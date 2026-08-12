Así será la gran transformación en las laderas de la Alcazaba con más de 4 millones de euros de inversión

El Ayuntamiento de Badajoz se prepara para transformar uno de los espacios con mayor potencial patrimonial y paisajístico de la ciudad. Las laderas de la Alcazaba y el entorno del parque de La Legión afrontarán una intervención con más de cuatro millones de euros de inversión para recuperar, conectar y poner en valor este cinturón de murallas, jardines, antiguos fosos y caminos, con el objetivo de convertirlo en uno de los grandes atractivos turísticos de la capital pacense.

La actuación contempla la recuperación integral del parque de La Legión, su ampliación hacia los antiguos viveros municipales y el ajardinamiento seminatural de las laderas de la Alcazaba, además de la conexión con otros elementos patrimoniales del entorno. Una pasarela comunicará la puerta de Mérida con San Roque y el parque. "En total son más de 4 millones de euros de inversión y teníamos claro que eso que era un rincón muy especial de Badajoz y llamado a ser un gran atractivo turístico de la ciudad y de toda Extremadura realmente", explica el concejal de Patrimonio Histórico, Rubén Galea.

Rubén Galea, concejal de Patrimonio Histórico, en el parque de la Legión de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Un proyecto histórico y paisajístico

En pocos días está previsto adjudicar la redacción del proyecto de recuperación integral del parque de La Legión. La empresa mejor valorada es ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.P., con sede en Mérida, que ha participado en actuaciones como la renovación del acceso al Teatro y Anfiteatro Romano de Mérida o la reforma del entorno del Templo de Diana.

El proyecto deberá incluir un estudio histórico-artístico-paisajístico, con análisis de las especies vegetales existentes y su valor. "Entre los perfiles que pedimos para elaborar el proyecto histórico, no solo contamos con arquitectos, con ingenieros de camino, sino que se exige específicamente un historiador y un paisajista que tenga experiencia en jardines históricos", señala Galea. La redacción tendrá un plazo de dos meses, antes de licitar la ejecución de las obras.

El parque de La Legión, vinculado al trabajo del jardinero municipal Antonio Juez, fue restaurado en 1997 y ahora se plantea una recuperación integral de sus elementos más característicos, como La Nacencia y las fuentes, con la vista puesta en su futura declaración como Jardín Histórico.

La intervención abarcará 38.287 metros cuadrados. Se retirarán palmeras y árboles secos y se repondrán ejemplares con árboles de entre 20 y 24 centímetros de diámetro de tronco. También se restaurarán los setos de aligustres, se plantarán arbustivas de flor, se resembrarán las praderas y se renovará el sistema de riego, con instalaciones por goteo y mecanismos de control del consumo.

Ampliación, hostelería y cultura

El parque crecerá hacia los antiguos viveros municipales, una de las transformaciones más visibles del proyecto. "La ampliación hacia la zona que ahora mismo está en bruto, que eran los antiguos viveros municipales, una zona de gran extensión, darle un poco la continuidad del parque actual", explica Galea. La documentación técnica contempla una nueva zona ajardinada con una superficie específica de unos 1.181 metros cuadrados.

La intervención incorporará además nuevos usos. Habrá un quiosco de restauración de 58 metros cuadrados, una zona de juegos infantiles con suelo de seguridad y un escenario-auditorio en el área de ampliación. "Se instalará un quiosco de hostelería, de restauración, en la zona del parque actualmente existente, también un área de juegos infantiles, todo para atraer a la familia", indica Galea. En la ampliación se creará también "un auditorio para la celebración de actividades culturales en verano".

Recuperación del patrimonio y cierre del parque

La actuación recuperará también el estanque, las instalaciones de las fuentes, los puentes y el monumento de La Nacencia, que recuperará el "modelo original". Se acondicionará el pavimento terrizo de los paseos, se renovará el mobiliario urbano y se instalarán bancos, papeleras y paneles informativos.

Monumento a la Nacencia en el parque de la Legión de Badajoz sobre el que también se actuará. / David Guilherme Carnerero

Otra actuación fundamental será el cerramiento exterior del parque, con unos 350 metros lineales de perímetro. El objetivo es proteger el patrimonio y controlar los accesos. "Hay que darles aspectos de jardín histórico, de monumentos, que es lo que es, y con un cerramiento ganamos lo que ya tenemos en la Galera, que es una conservación absolutamente fabulosa, vigilado mañana y tarde, y por la noche está cerrado", explica Galea.

El cierre continuará por las laderas de la Alcazaba. "Se trata, por un lado, de cerrar el parque, pero también tendrá continuidad con el proyecto de la ladera de Alcazaba, que también contempla cerrar toda la ladera". La previsión es crear así un espacio patrimonial continuo desde el entorno de Puerta Trinidad.

Las laderas y la pasarela

El tratamiento de las laderas será diferente, con un planteamiento seminatural. "En ese caso es seminatural porque es una ladera que es muy escarpada, no lo mismo que en este caso, en un jardín que lleva otro tipo de ornamentación en cuanto a vegetación", explica Galea.

Imagen de la puerta de Mérida que se unirá mediante una pasarela con las laderas de La Alcazaba de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

La actuación incluirá la mejora de los caminos, iluminación, riego y el cierre perimetral. La gran infraestructura será una pasarela destinada a conectar varios enclaves. "La pasarela lo que va a servir para abrir la puerta de Mérida, conectarla con San Roque y con el propio parque La Legión y dotar de tránsito a toda esa zona", señala el concejal. La actuación en las laderas rondará los 1,6 millones de euros.

Completar el anillo de la Alcazaba

Todas estas actuaciones forman parte de una misma estrategia: completar el anillo exterior de la Alcazaba y convertirlo en un gran recorrido patrimonial, paisajístico y turístico. El conjunto reúne la Alcazaba árabe, la muralla abaluartada, los Jardines de La Galera y las laderas de la Alcazaba.

"Con esa ampliación hacia los antiguos viveros municipales y el ajardinamiento seminatural de las laderas del Alcazaba, realmente vamos a completar todo el anillo alrededor de la muralla y de la Alcazaba".

El ayuntamiento pretende, una vez ejecutadas las actuaciones, iniciar los trámites para que el espacio pueda ser declarado Jardín Histórico. "La figura de jardín histórico es equivalente a otras figuras que hay de reconocimiento, como puede ser un Bien de Interés Cultural, o un sitio inventariado, un sitio histórico", explica Galea. La intención podría extenderse también a La Galera y al parque de Castelar.

El proyecto busca, en definitiva, convertir este entorno en un nuevo gran escenario para el patrimonio, la naturaleza, el ocio y la cultura de Badajoz. "Como un jardín que llegue un poquito más al alma de la ciudad, está claro que es este, el Parque Legión", resume Rubén Galea.