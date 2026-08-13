Anda Jaleo reinterpreta la música de Lorca en un concierto gratuito hoy en Badajoz

La escena cultural de Badajoz recibe hoy una propuesta musical tan emotiva como singular. En el marco del ciclo Live Sound(Set), el cuarteto Anda Jaleo ofrecerá una velada en la terraza de Fundación CB, ubicada en la calle Montesinos número 22 desde las 21.00 horas hasta las 22.00. Pensado para todos los públicos, el concierto se celebrará en un formato íntimo limitado a 100 localidades, con entrada totalmente libre hasta completar el aforo.

Una relectura contemporánea del legado de Lorca

Bajo el título 'Anda Jaleo: La música de Lorca', este proyecto nace como un tributo directo al universal poeta y dramaturgo Federico García Lorca (1898-1936) con motivo del 125º aniversario de su nacimiento. La propuesta recupera el emblemático repertorio de canciones populares que el propio Lorca rescató y musicalizó junto al piano en su época, trayéndolas al presente a través de una sonoridad actualizada pero que guarda un profundo respeto por la esencia de la obra del autor.

Desde la primera nota, la actuación traslada al oyente a una atmósfera de tradición, donde el folclore y las raíces populares se entrelazan con lenguajes como el flamenco y el jazz. Este cruce de estilos permite que el público redescubra las melodías como algo propio, despertando recuerdos y emociones profundamente ligados a la identidad cultural.

Talento extremeño y maestría jazzística

El alma del cuarteto reside en la unión de dos artistas extremeñas, Lola Santiago con su voz, y Laura Domínguez al piano, quienes ponen su sensibilidad al servicio del cancionero lorquiano. Para armar este viaje sonoro, se acompañan de dos referentes del jazz del suroeste peninsular: el contrabajista Javier Delgado y el baterista Javier del Barco.

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La complicidad entre los cuatro músicos garantiza un directo magnético y lleno de matices, convirtiendo esta hora de espectáculo en una cita imprescindible para disfrutar al aire libre de la poesía y Lorca en Badajoz.