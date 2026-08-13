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Un hombre herido en un accidente de tráfico a la altura de Bótoa en Badajoz

El suceso se ha producido a las 17.05 horas y el hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario

Kilómetro 54 de la EX-110, donde se ha producido el accidente.

Kilómetro 54 de la EX-110, donde se ha producido el accidente. / La Crónica de Badajoz

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Un varón ha resultado herido en la tarde de hoy tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que viajaba por la carretera EX-110, en el término municipal de Bótoa.

Según la información facilitada por el 112 Extremadura y confirmada por la Guardia Civil, el accidente se ha registrado a las 17.05 horas, concretamente a la altura del kilómetro 54 de la citada vía.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado sanitarios con la unidad médica de emergencia UME, quienes han prestado las primeras atenciones sobre el terreno al conductor. Tras ser estabilizado, el afectado ha sido evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Badajoz.

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En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil, que han instruido diligencias para determinar las causas que han provocado el accidente en el que solo se ha visto implicado un vehículo. Por el momento, se desconoce si el herido viajaba solo y el estado en el que se encuentra.

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