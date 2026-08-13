Un camión cargado de cartón arde en un punto de reciclaje de Badajoz

Cerca de las 9.00 horas de la mañana de hoy, se ha producido un incendio en unas instalaciones de reciclaje en el Polígono El Nevero de Badajoz. El suceso se ha desencadenado cuando un operario terminaba de cargar un camión con cartón. Aunque no ha habido que lamentar daños personales, la caja del camión ha quedado dañada aunque, según confirman los bomberos, la cabeza tractora se ha salvado de las llamas.

De forma repentina e inesperada, el material acumulado en el interior de la caja comenzó a arder. Al percatarse inmediatamente de la presencia de las llamas y del humo que comenzaba a salir de entre los residuos, el personal dio el aviso de alarma a los servicios de emergencia. Sin embargo, antes de la llegada de los bomberos, diversas personas que se encontraban en los negocios y naves colindantes han acudido hasta el lugar para prestar su ayuda e intentar contener las llamas en sus primeros minutos.

Ataque ofensivo y muy rápido

Poco después, se han hecho cargo de la situación los Bomberos de Badajoz, que han desplegado un operativo compuesto por dos camiones autobomba, un vehículo de mando y una autoescala. Ante la intensidad de las llamas y el riesgo de que el fuego afectara al camión, los efectivos han realizado un ataque ofensivo y muy rápido, combinando el uso de agua con la espuma.

Los equipos de extinción han conseguido salvar la parte delantera y la estructura principal del camión, evitando que el fuego destruyera el vehículo por completo. Pese al éxito de la intervención, la caja de carga sí ha quedado severamente dañada. Además, la rápida contención del incendio ha garantizado que las llamas no se propagasen al resto de las instalaciones.

Una vez controlado el foco principal, los bomberos han procedido a asegurar la zona. Para garantizar que el fuego no se reavivara en el interior de la masa de cartón, se ha vaciado la carga completa del camión. A continuación, se han removido los cartones, separando y refrescándolos para apagar cualquier punto caliente que pudiera quedar.

Los bomberos han confirmado que la intervención se ha saldado sin que se produjeran daños personales, concluyendo las tareas tras hora y media en el lugar de los hechos.