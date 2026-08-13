Las obras de asfaltado en la calle Pedro de Valdivia de Badajoz provocan su cierre total el próximo lunes

El contrato de conservación y mantenimiento de pavimentos, señalización y mobiliario urbano continúa en funcionamiento. El próximo lunes, día 17 de agosto, llegará a la céntrica calle Pedro de Valdivia, que conecta ronda del Pilar con la calle Juan Carlos I. Esto provocará alteraciones en el tráfico rodado.

Además, la empresa concesionaria, Gosadex, ha anunciado mediante cartelería en la mencionada vía que los vehículos deben ser retirados de sus estacionamientos con anterioridad al día de inicio de la obra.

Corte total de tráfico

Los operarios de dicha empresa comenzarán el lunes a primera hora con las labores de repavimentación asfáltica. Para poder ejecutar todos los trabajos necesarios para reparar la calzada procederán al corte total del tráfico.

Según indican desde el ayuntamiento pacense, esta afección al tránsito de vehículos por esta vía será solo el día 17, aunque no descartan que pudiera extenderse esa prohibición: "Si se alarga, quizás también pueda estar cortado la mitad de la mañana del día 18".

Sin poder estacionar

En los carteles que Gosadex ha instalado en los árbles y farolas de la calle Pedro de Valdivia se lee que los trabajos de asfaltado dentro de las obras de "conservación de pavimentos de Badajoz" provocarán la prohibición de estacionamiento en esta vía.

Así, alertan de que "los vehículos mal estacionados podrán ser retirados por la grúa municipal". Por ello, piden la colaboración de los vecinos para facilitar las labores reclamando que retiren los vehículos con anterioridad a la fecha indicada.

Cartel instalado en árboles y farolas informando de los trabajos de asfaltado en la calle Pedro de Valdivia de Badajoz. / J. H.

Contrato de mantenimiento

El contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de pavimentos, señalización y mobiliario urbano echó a andar el 27 de abril de este año y cuenta con una inversión total de 9,4 millones de euros para cuatro anualidades de duración.

Este servicio busca mejorar la calidad de las calles, optimizar los recursos disponibles y reducir de forma significativa los tiempos de respuesta ante incidencias en la ciudad. Para acometer todos los avisos y trabajos programados cuenta con tres equipos de trabajo cada uno con una función. Uno dedicado a la pintura y mantenimiento de mobiliario urbano, otro centrado en el bacheo y reparación del firme y el tercero enfocado en obras de mayor calado como tapado de calas y actuaciones de refuerzo del pavimento. Además, cuentan con un retén operativo que actuará según las necesidades urgentes.

El contrato contempla la gestión de incidencias a través de distintos canales, así como la revisión constante del estado de los pavimentos y el mobiliario urbano. La empresa adjudicataria deberá trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Badajoz para priorizar las actuaciones en función de su urgencia y gravedad.

El consistorio puso en marcha este nuevo modelo de gestión más ágil y preventivo del mantenimiento de los espacios públicos, donde la conservación diaria de calles, señalización y mobiliario urbano se convierte en una prioridad, según indicó el consistorio cuando comenzó a funcionar este contrato.