Las obras para mejorar el acceso al tanatorio desde el puente Real de Badajoz comenzarán la próxima semana

El proyecto para mejorar las conexiones en el entorno del puente Real de Badajoz está a punto de pasar del papel a las máquinas. "Las obras comenzarán, en principio, la próxima semana", según han confirmado fuentes municipales a este diario. Se trata de una actuación reclamada desde hace años y que busca facilitar los desplazamientos en una zona especialmente transitada.

El inicio de los trabajos supone un avance para un entorno en el que se han planteado durante los últimos años diferentes necesidades relacionadas tanto con el tráfico de vehículos como con la seguridad de quienes se desplazan a pie. Entre ellas se encuentran la mejora de las conexiones desde el puente, el acceso a los barrios próximos y las dificultades para llegar al tanatorio Puente Real, especialmente para quienes no disponen de vehículo.

Una de las propuestas que puso el foco sobre esta situación llegó ya en el año 2022. Entonces, Vox reclamó al ayuntamiento que estudiase la construcción de una nueva salida del puente Real con el objetivo de desviar parte de los vehículos que llegan hasta la rotonda que conecta con la avenida de Elvas. La formación consideraba que esa alternativa permitiría reducir las retenciones que se producen en este punto, especialmente durante las horas punta.

La propuesta situaba la salida a la altura de la calle Ezequiel Moro Cárdenas para comunicar posteriormente con el Camino de Madre Vieja. Además de la conexión para los vehículos, se planteaba instalar la señalización necesaria y ordenar los pasos destinados a peatones y bicicletas para hacer compatible la nueva salida con la seguridad de los diferentes usuarios.

Tráfico en la zona

Vox trasladó entonces la iniciativa por escrito al alcalde y pidió que fuera estudiada por los responsables municipales de Urbanismo para determinar su viabilidad. Su coordinador local en aquel momento, Carlos Pérez Romero, defendía que la actuación serviría para "mejorar el tráfico del puente y la rotonda", además de facilitar los desplazamientos de los vecinos de los barrios próximos y de las personas que acuden al tanatorio.

La movilidad en este punto no ha sido, sin embargo, una preocupación exclusivamente vinculada a los coches. El acceso peatonal al tanatorio también ha motivado peticiones vecinales debido a las condiciones en las que actualmente deben realizar el recorrido quienes llegan hasta las instalaciones andando.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha solicitado la creación de un "itinerario seguro", una petición que su presidente, Anselmo Solana, concreta en la construcción de una acera y una conexión adecuada para evitar que los peatones tengan que transitar por espacios que no están preparados para ello.

La federación recuerda que han transcurrido más de 20 años desde la apertura del tanatorio, unas instalaciones que, según los datos aportados por la organización vecinal, acogen alrededor del 70% de los fallecimientos que se producen en Badajoz y en algunos municipios del entorno. Esa elevada actividad genera diariamente numerosos desplazamientos de familiares y allegados y provoca que, cuando coinciden varios servicios, aumente de manera considerable el tráfico en la zona.

Mayor seguridad

El problema se hace más evidente para quienes llegan sin coche. Según explica la federación, la carretera de acceso carece de acera y tampoco existe una conexión peatonal acondicionada desde el paseo del puente Real. Con el paso del tiempo, el propio tránsito de personas ha generado una vereda de unos 200 metros, utilizada de manera habitual como alternativa para acercarse a las instalaciones.

Solana sostiene que la existencia de ese camino improvisado demuestra que hay una demanda real de acceso a pie. La federación asegura, además, haber recibido quejas de ciudadanos por la falta de seguridad y relata incluso casos de caídas en la zona debido al estado del terreno y a la ausencia de una rampa acondicionada. "El otro día me comentaban unas ciudadanas que habían accedido por la rampa al tanatorio y que una de ellas resbaló y se cayó. Esto sucede en más de una ocasión, porque no hay un acceso, solo un camino lleno de piedras que es peligroso", apunta.

La vereda utilizada por los peatones para acceder al tanatorio desde el puente Real. / David Guilherme Carnerero

Por ello, las asociaciones vecinales han pedido que se estudie una solución que contemple tanto una acera junto a la carretera como una conexión desde el puente. El objetivo, señalan, es que quienes tengan que acudir al tanatorio puedan hacerlo con mayor seguridad, independientemente de que dispongan o no de vehículo.

Una solución que podría empezar a tomar forma en apenas unos días, de acuerdo con lo avanzado por el Ayuntamiento de Badajoz.