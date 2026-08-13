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Dos personas atendidas en Badajoz por problemas visuales tras observar el eclipse

La sanidad extremeña registra los primeros casos de afecciones oculares vinculadas a la observación del fenómenos, aunque ninguno ha requerido ingreso

Personas en la Alcazaba de Badajoz, en los instantes previos al eclipse.

Personas en la Alcazaba de Badajoz, en los instantes previos al eclipse. / David Guilherme

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Tras la jornada astronómica de ayer mirando el eclipse solar, la sanidad extremeña ya registra los primeros casos de afecciones visuales en la región. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado la atención de dos personas por molestias oculares en Badajoz, mientras que desde la red privada Quirónsalud señalan que no han registrado atenciones inmediatas, aunque mantienen la vigilancia ante la habitual aparición tardía de este tipo de lesiones.

Dos pacientes atendidos en Badajoz por el SES

De acuerdo con la información facilitada por el SES, los servicios de urgencia de la red pública han atendido hasta la fecha a dos pacientes por alteraciones visuales presuntamente vinculadas a la observación del fenómeno. No obstante, ninguno de los afectados ha precisado ingreso hospitalario tras la valoración en los servicios de urgencias.

Por su parte, desde los servicios de Urgencias de Quirónsalud informan que no se han producido incidencias ni atenciones directas durante las horas inmediatamente posteriores al eclipse solar.

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Sin embargo, desde el centro sanitario matizan que este tipo de patología raramente se manifiesta de forma instantánea: «Se va a monitorizar durante varios días a los pacientes que refieran sintomatología oftalmológica secundaria a la exposición al sol durante el eclipse, ya que esta sintomatología suele ser diferida y no inmediata».

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