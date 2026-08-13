El PSOE de Badajoz organiza un homenaje a las víctimas de la represión franquista

El PSOE de Badajoz celebrará mañana y el sábado dos actos de homenaje y recuerdo a las víctimas de la represión franquista, coincidiendo con el 90º aniversario de la Toma de Badajoz por las tropas sublevadas.

El primero de ellos tendrá lugar mañana viernes 14, a las 21.30 horas, en la explanada del Palacio de Congresos Manuel Rojas. Ahí, intervendrán la secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, y el secretario de Memoria Democrática de Juventudes Socialistas, Julio Alberto González. Ambos, dedicarán unas palabras a las personas asesinadas como consecuencia de la represión y el acto concluirá con una ofrenda floral en su memoria.

Por otra parte, el sábado 15 de agosto, a las 10.00 horas, se celebrará el tradicional homenaje que el PSOE de Badajoz y UGT organizan en el cementerio municipal de San Juan. La ceremonia tendrá lugar junto al monumento levantado en 1986 en recuerdo de las víctimas, el cual está situado junto a la fosa común en la que reposan alrededor de unas 2.000 personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil.

Desde 1977

Este acto los celebran en común el PSOE y UGT desde 1977. Estará abierto a toda la ciudadanía y el homenaje combina música, intervenciones y una ofrenda floral con la que se pretende seguir preservando la memoria de "quienes fueron encarcelados o asesinados por su militancia política o sindical, por su condición social, por defender la legalidad republicana o por ser considerados desafectos por los sublevados".

Entre las personas que intervendrán se encuentran Silvia González, secretaria general del PSOE en la ciudad de Badajoz y portavoz municipal; y Manuel Borrego, secretario general provincial del PSOE de Badajoz. También asistirán representantes de las ejecutivas Local, Provincial y Regional del PSOE de Extremadura, cargos públicos, militantes y simpatizantes.

Tras las intervenciones, se depositarán flores en las tumbas de Pedro Rubio Heredia, diputado socialista por Badajoz asesinado en 1935 con 25 años; de Sinforiano Madroñero, primer alcalde socialista de Badajoz, asesinado por los sublevados en 1936; y de Eladio López Alegría, miembro del Partido Republicano Radical Socialista y primer alcalde de Badajoz durante la Segunda República, también asesinado tras la ocupación de la ciudad.