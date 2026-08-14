Suceso
Dos vehículos implicados en un accidente en la salida de Badajoz hacia Corte de Peleas
El siniestro, en el que también se ha visto implicado un turismo, ha movilizado a bomberos, Policía Local y una ambulancia del 112
Por el momento, se desconoce el estado de los ocupantes
Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y una furgoneta se ha producido poco antes de las dos de la tarde en la salida de Badajoz, en dirección a Corte de Peleas. Como consecuencia, la furgoneta ha quedado volcada en la cuneta.
Ha sido el 112 quien ha dado la alerta a los Bomberos de Badajoz a las 13.53 horas. En el aviso inicial, se comunicaba la posible presencia de una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos siniestrados. Ante la llegada de los servicios médicos, se ha desplazado un operativo compuesto por dos autobombas y un vehículo de mando. Sin embargo, a la llegada de las dotaciones de bomberos, se ha confirmado que ya no había ninguna persona encarcelada.
Tras verificar el estado de los ocupantes, una de las autobombas ya ha abandonado la zona, mientras que la otra permanece en el lugar.
En estos momentos continúan trabajando en el punto del accidente efectivos de la Policía Local, los bomberos y una ambulancia del servicio de emergencias del 112. Hasta ahora, se desconocen las causas que han provocado el accidente y el estado en el que se encuentran los ocupantes de los vehículos implicados.
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