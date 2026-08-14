Aumentan a ocho los casos de alteraciones visuales en Badajoz tras observar el eclipse

El día del eclipse terminó con ilusión para quienes pudieron contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados, pero también con cierta inquietud ante la posibilidad de detectar alteraciones en la vista durante las jornadas posteriores.

A pesar de seguir recomendaciones como utilizar gafas homologadas y realizar descansos durante la observación, las advertencias de los especialistas sobre posibles lesiones hicieron que muchos extremeños permanecieran atentos a cualquier cambio en su visión. Dos días después, las asistencias sanitarias relacionadas con el fenómeno han aumentado y ya son once las personas atendidas por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

De tres afectados a once

Las primeras horas posteriores al eclipse parecían dejar un escenario relativamente tranquilo. En Cáceres, la jornada del jueves comenzó sin consultas relacionadas con problemas de visión en algunas ópticas de la capital, pero la situación era diferente en otros puntos de Extremadura.

Las urgencias del SES habían atendido inicialmente a tres personas con alteraciones visuales compatibles con una posible exposición durante el eclipse solar del miércoles 12 de agosto. Dos de ellas acudieron a hospitales de Badajoz y la tercera fue asistida en Mérida.

Ninguno de estos primeros pacientes necesitó permanecer ingresado tras recibir atención sanitaria, pero el balance ha cambiado durante las horas siguientes.

A lo largo del jueves y hasta las 8:00 horas de este viernes, los servicios de urgencias han registrado ocho nuevas asistencias por alteraciones visuales que podrían estar relacionadas con la observación del fenómeno astronómico. De estos nuevos casos, dos han sido atendidos en el hospital de Coria y otros seis en centros hospitalarios de Badajoz.

Ninguno ha necesitado ingreso

Pese al incremento de las asistencias, existe un dato que aporta tranquilidad: ninguna de las once personas ha precisado ingreso hospitalario en el momento de recibir atención.

El aumento registrado entre el jueves y las primeras horas de este viernes confirma, sin embargo, una de las cuestiones sobre las que los especialistas habían advertido antes incluso de que comenzara el eclipse: determinadas alteraciones pueden no resultar evidentes inmediatamente después de la exposición.

Por ello, haber terminado la observación sin experimentar molestias no permite descartar automáticamente que pueda aparecer posteriormente algún cambio en la visión.

Las señales a las que prestar atención

Una posible lesión de la córnea o de la retina requiere una valoración especializada y no debe abordarse únicamente tratando de aliviar las molestias. Ante síntomas compatibles con un problema ocular después de haber observado el eclipse, la recomendación es acudir a un oftalmólogo, que podrá examinar el estado del ojo y determinar si existe algún daño.

Entre las señales que deberían despertar la atención se encuentra la aparición de visión borrosa, especialmente cuando supone un cambio respecto a la visión habitual. También debe tenerse en cuenta la percepción de una mancha en la zona central del campo visual.

Otra posible alteración consiste en observar deformadas líneas que deberían percibirse rectas. A estas señales puede añadirse una sensibilidad a la luz que antes no existía.

Si aparece alguno de estos síntomas, lo aconsejable es solicitar una valoración médica y no limitarse a esperar para comprobar si desaparece por sí solo. Será el especialista quien pueda determinar el origen de las molestias y, en caso necesario, establecer el tratamiento correspondiente.

Después de mirar al cielo

Durante los días previos al eclipse, buena parte de las recomendaciones se concentraron en cómo observar el Sol de forma segura: emplear protección homologada, evitar métodos caseros y seguir las indicaciones de los especialistas. Ahora, una vez terminado el fenómeno, la atención se ha desplazado inevitablemente hacia sus posibles consecuencias.

Los once pacientes atendidos hasta el momento muestran además una evolución respecto al primer balance, que se limitaba a tres asistencias en las horas inmediatamente posteriores al eclipse. Aunque ninguno ha requerido hospitalización, la aparición progresiva de nuevos casos recuerda la importancia de permanecer atento ante alteraciones que no estaban presentes anteriormente.

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El eclipse apenas necesitó unos minutos para desaparecer del cielo extremeño, pero sus efectos todavía mantienen la mirada puesta en otro lugar. Después de pasar semanas esperando para elevar la vista, durante estos días toca mirarse a uno mismo y comprobar que la vista sigue como estaba antes de asistir al fenómeno.