El inesperado hallazgo de una pacense al llegar a la playa de Chipiona: "A ver si hoy también me toca la lotería"

Las vacaciones de María Dolores Marín en Chipiona han comenzado este viernes con una sorpresa que no olvidará. Esta pacense acaba de llegar junto a su marido a la localidad gaditana para disfrutar de unos días de playa cuando se ha encontrado con algo completamente inesperado: un fajo de billetes de 700 euros en la ranura de dispensación de un cajero automático.

La pareja ha llegado temprano y ha decidido ir a desayunar. De camino ha pasado junto a una sucursal bancaria y María Dolores ha reparado en el dinero. "Le he dicho a mi marido: Mira lo que hay aquí", recuerda.

El efectivo estaba a la vista, aunque ella ni siquiera ha querido contarlo. Su primera reacción ha sido pensar cómo podía devolverlo. "Yo no sabía cuánto había, pero la cosa era devolverlo porque no era mío, claro", explica.

La pareja ha dudado durante unos instantes sobre qué hacer: acudir a la Policía o entrar directamente en la entidad bancaria. Finalmente ha optado por la segunda alternativa, al considerar que el dinero probablemente guardaba relación con alguna operación realizada en aquel cajero.

María Dolores ha entregado el fajo sin saber cuánto dinero era. Han sido los propios empleados quienes han comprobado la cantidad y le han pedido después que la contara. "Ha sido la chica la que me ha dicho que yo también lo contase", relata.

Eran exactamente 700 euros y, a simple vista, resultaba difícil saber a quién pertenecían.

"No lo hemos dudado ni él ni yo"

En la sucursal han comenzado a revisar las cámaras de seguridad para tratar de averiguar quién puede haber dejado allí el dinero. María Dolores, por su parte, únicamente ha pedido un justificante que acredite que ha entregado los 700 euros. Aún desconoce si el propietario ha podido recuperarlo. "No sé si ya ha recibido el dinero el que lo ha perdido. Todavía no sé nada", señala.

La historia resulta especialmente llamativa por el lugar y el momento en que ha ocurrido. Chipiona se encuentra en plena temporada estival, con una importante afluencia de visitantes, por lo que unos billetes así abandonados en un cajero podrían haber desaparecido rápidamente. En el propio banco han reconocido el gesto de la pareja y les han señalado que, de habérselo llevado alguien, habría resultado muy complicado saber qué había ocurrido.

Para María Dolores, sin embargo, la decisión no ha sido difícil: "En mí estaba que no era mío y yo soy así, y ya está", señala. Eso no significa que la situación no le haya provocado nervios. Nunca antes se había encontrado con algo parecido y reconoce que la cantidad imponía. "Mucho, mucho. No nos ha pasado nunca y estaba muy nerviosa. Cuando lo he entregado me he quedado más tranquila", cuenta.

Ni ella ni su marido han contemplado quedarse con el dinero. "No lo hemos dudado ni él ni yo, porque ese dinero no era nuestro", insiste. Una decisión que, además, les permite continuar su estancia sin más preocupaciones. "Estamos más tranquilos de vacaciones así", confiesa.

Noticias relacionadas

Superado el inesperado comienzo del viaje, a María Dolores ya solo le queda disfrutar de sus días en la playa de Chipiona. Y después de semejante casualidad nada más llegar, incluso se permite bromear con la suerte: "A ver si me toca la lotería también hoy". Por ahora, el premio se lo lleva en forma de anécdota.