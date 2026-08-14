Las obras del paseo de la Radio de Badajoz, en el Cerro de Reyes, comienzan la próxima semana

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado hoy el inicio, la próxima semana, de las obras de mejora, remodelación y ajardinamiento del paseo de la Radio, ubicado en el Cerro de Reyes. La actuación, muy demandada y esperada por los vecinos de la zona tras años de reivindicaciones, cuenta con un presupuesto de 392.536 euros y tendrá un plazo de ejecución estimado de seis meses. La empresa adjudicataria ha sido MESASOL UNO, S.L.

Se prevé que los trabajos comiencen esta tercera semana de agosto y concluyan a principios de 2027, en torno a mediados de febrero. El proyecto se financia al cincuenta por ciento entre el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación a través del Plan de Inversiones en Grandes Ciudades.

Obras previstas

La intervención supondrá una transformación de calado en toda la zona. Las primeras fases de la obra incluirán la demolición y eliminación de los pavimentos actuales, el desmontaje del mobiliario urbano y las tareas de excavación de terrenos necesarias para reestructurar el espacio por completo.

En cuanto al aspecto ambiental e infraestructural, se retirarán los árboles no protegidos que presenten un mal estado de conservación y se destroncarán los tocones de ejemplares talados en el pasado. Asimismo, se acometerá la renovación integral de las redes subterráneas de abastecimiento de agua y saneamiento, junto a la modernización completa del sistema de alumbrado público. El nuevo suelo del paseo será de adoquines de alta durabilidad y se reservarán áreas específicas para la amortiguación en las zonas de juego infantiles.

Zonas deportivas y nuevo pulmón verde

El diseño del nuevo espacio busca combinar el ocio activo con zonas de descanso y vegetación. En la parte más próxima a la calle Alemania se instalará una pista multideportiva, mientras que en una cota inferior, el proyecto contempla la construcción de dos pistas dedicadas a la práctica de la petanca.

La actuación se completará con la creación de parterres para nueva vegetación, la plantación de árboles, siembra de césped y la instalación de un sistema de riego automático para garantizar su mantenimiento.

Durante la presentación del proyecto realizada en el propio paseo de la Radio, Ignacio Gragera ha subrayado que se trata de una obra de renovación integral de la zona central que va a permitir disfrutar de un nuevo tiempo en el entorno. Asimismo, el alcalde ha hecho hincapié en el cumplimiento de las intervenciones prometidas al destacar que, con esta actuación, cumple con el compromiso electoral que tenía con los vecinos, y que con las vistas puestas en el inicio del próximo año, los residentes del Cerro de Reyes van a poder disfrutar de un nuevo paseo, un nuevo parque y un nuevo pulmón verde en el barrio.

Con el arranque de estos trabajos la próxima semana, el consistorio busca modernizar los servicios de la zona y crear un nuevo espacio para el disfrute de todos los vecinos.