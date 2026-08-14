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Cinco vecinos de Badajoz, investigados por robar 1.500 kilos de fruta y venderla en mercadillos

Los presuntos habrían sustraído peras, ciruelas y nectarinas tras vigilar la ausencia de los trabajadores de la explotación agrícola

Parte de la mercancía terminó en una frutería, cuyo responsable habría conocido su procedencia ilícita antes de adquirirla

Parte de la fruta intervenida.

Parte de la fruta intervenida. / Guardia Civil

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L. C. B.

Badajoz

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, ha instruido diligencias como investigados a cinco vecinos de Badajoz que se dedicaban a la sustracción de productos del campo y su posterior venta clandestina en mercadillos y frutería. También se ha iniciado un procedimiento contra el responsable de una frutería en la capital pacense, puesto que, supuestamente, adquirió para su venta la fruta sustraída a sabiendas de su procedencia ilícita.

La actuación se inició tras la denuncia del encargado de una explotación agrícola de la comarca de Badajoz, quien relató a los agentes que, desde principios de la presente campaña de recogida de fruta, le habían robado unos 1.500 kilos de peras, ciruelas y nectarinas, entre otras variedades.

Además del perjuicio económico por la sustracción del producto, también se suman los daños causados en las vallas perimetrales y los propios árboles frutales durante la comisión de los hurtos. En el desarrollo de la investigación, los agentes obtuvieron indicios para determinar que los autores controlaban la ausencia de trabajadores y encargados de la explotación, rompían la cerca para acceder al recinto y, tras sustraer el fruto, lo vendían en mercadillos o a terceras personas.

Durante de la operación ha sido clave la colaboración de la Policía Local de Badajoz, gracias a la cual se pudo sorprender a cinco de los supuestos autores cuando intentaban vender de forma clandestina la fruta en los mercadillos de Badajoz. Además, también se localizó y recuperó parte de la mercancía cuando se exponía para su venta en una frutería de la ciudad.

Con todos los indicios obtenidos e identificados los supuestos autores, el Equipo ROCA de la Guardia Civil les instruyó las correspondientes diligencias como presuntos autores de la sustracción la fruta perteneciente a la exploración agrícola. Al responsable de la frutería también se le investiga por un delito de receptación quien, supuestamente, a sabiendas de su origen ilícito, adquirió la fruta.

Noticias relacionadas y más

La investigación se ha enmarcado dentro de las actuaciones del Plan para la seguridad de explotaciones agrícolas durante la campaña de recogida de fruta y hortalizas. Las pruebas obtenidas durante la investigación ya han sido puestas a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

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