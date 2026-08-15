El Ayuntamiento de Badajoz licita por 53.500 euros la instalación de toldos en el parque de la pedanía de Alcazaba

El Ayuntamiento de Badajoz ha sacado a licitación pública las obras destinadas a la instalación de un sistema de sombreado mediante toldos en el parque infantil situado junto a la Plaza Mayor de la pedanía de Alcazaba. Esta contratación, promovida desde la Alcaldía del Consistorio pacense, cuenta con un presupuesto base de licitación de 53.499,99 euros con IVA incluido, lo que corresponde a un valor de 44.214,87 euros sin impuestos. El expediente, tramitado bajo un procedimiento abierto de tramitación ordinaria, fue publicado el pasado viernes.

La actuación responde a la necesidad de proteger del sol y de las altas temperaturas estivales el área de juegos de la localidad, permitiendo así que las familias y los niños puedan utilizar las instalaciones recreativas en unas condiciones de confort y seguridad. Según recogen las prescripciones técnicas del contrato, las obras comprenderán la ejecución de las cimentaciones necesarias para la colocación de postes estructurales metálicos, sobre los cuales se anclarán e instalarán las lonas y toldos textiles que proyectarán sombra sobre el recinto. Para la realización de todos estos trabajos se ha estipulado un plazo de ejecución de tres meses.

En lo referente al proceso de valoración de las ofertas, la propuesta económica formulada por las empresas licitadoras ponderarán un 92% sobre el total del baremo, mientras que el ocho por ciento restante se otorgará en función de criterios de sostenibilidad de la inversión. Asimismo, los pliegos del contrato establecen condicionantes sociales y ambientales de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria, entre los que se incluye el cumplimiento del convenio colectivo de los trabajadores, la reducción de gases de efecto invernadero durante la ejecución de las obras, la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética en el proceso constructivo y la preservación de los recursos naturales del entorno.

Las empresas interesadas en participar en este procedimiento deberán remitir sus propuestas por vía telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, fijándose como plazo límite el 27 de agosto de 2026 a las 13.00 horas.