CSIF urge al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir entre "250 y 300 vacantes" ante el aumento de actividad

El sindicato CSIF ha urgido al Ayuntamiento de Badajoz a que cubra "las numerosas vacantes" que hay en la actualidad en esta administración, máxime en un contexto donde "crece la población, los eventos o las obras en la ciudad", lo que lleva al consistorio a un mayor volumen de actividad.

El máximo responsable de CSIF en el ayuntamiento, David de la Montaña, ha explicado a EFE que esta administración está pendiente en la actualidad de cubrir "entre 250 y 300 vacantes", cuando la oferta de empleo público aprobada a día de hoy solo permitirá contratar unas 40 plazas.

Pese a las "limitaciones" impuestas a nivel nacional en lo relativo a las tasas de reposición establecidas, ha dicho, se puede impulsar por ejemplo el fomento de procesos de promoción interna "para que personas que conocen la estructura y el funcionamiento del ayuntamiento asuman puestos en esta administración", especialmente en las áreas que trabajan para agilizar estos procesos selectivos.

"La mayoría de plazas vacantes son en puestos de oficina, que es donde más atascos se producen en la administración en temas como la concesión de licencias de obras o los procesos internos", ha manifestado. Considera que este déficit de cobertura de plazas se debe "a una falta de planificación" por parte del consistorio ante las distintas jubilaciones que se han producido en los últimos tiempos, bajas que "eran conocidas". "La administración estaba avisada, y ahora se cuenta con este número de puestos a cubrir", ha lamentado David de la Montaña.

En este sentido, ha recordado lo ocurrido en el área de Recursos Humanos, "tan importante" en esta estrategia, donde tiempo atrás se sufrió el "fichaje" por parte de la Junta de Extremadura de las dos personas que habían ocupado los puestos de jefatura al objeto de "dar agilidad" a todos estos procesos selectivos, ante lo que el ayuntamiento tardó tiempo en reaccionar.

David de la Montaña espera que las nuevas contrataciones en la jefatura de esta área relancen la cobertura de plazas. Esto, a su juicio, es más importante si cabe debido a la previsión de nuevas jubilaciones anuales entre los trabajadores municipales de la generación del "baby boom", sin olvidar el hecho de que la ciudad "crece cada vez más", lo que conlleva más actividad en esta administración.