Máquinas, ruido y dudas entre los vecinos por el nuevo aparcamiento de Badajoz: "Tememos que encuentren algo y esto se alargue"

Las máquinas ya trabajan junto a Puerta de Palmas. Después de las primeras actuaciones preparatorias, el proyecto para construir el aparcamiento subterráneo de Circunvalación ha entrado en una fase mucho más visible esta semana. Excavadoras, camiones, aceras levantadas y ruido forman ya parte del día a día de un entorno que tendrá que convivir durante meses con una de las principales obras previstas en esta zona de Badajoz.

El pasado 3 de agosto comenzaron las catas arqueológicas previas, que hasta el momento no han dado resultados, y los preparativos para reorganizar el tráfico. Ahora han llegado los trabajos de mayor envergadura: demolición de aceras y calzadas, traslado del arbolado que pueda conservarse, retirada de otros ejemplares y excavaciones para construir el estacionamiento.

Con las máquinas han llegado también las primeras molestias y las opiniones de quienes viven o trabajan a pocos metros. Hay vecinos que cuestionan que un aparcamiento previsiblemente de pago vaya a resolver sus problemas para estacionar, comerciantes preocupados por el impacto de tantos meses de obras y negocios que, por el contrario, confían en que las nuevas plazas lleven más clientes al centro.

"Esto es solo el principio"

Pedro Guilherme, propietario del bar musical La Unión, en la avenida Joaquín Costa, lleva días escuchando a sus clientes: "Algunos dicen que este no es el lugar más adecuado para el aparcamiento y que, si es de pago, a quienes viven aquí no les va a solucionar el problema. No puedes estar pagando por horas mientras estás en casa", explica.

En el establecimiento perciben más tráfico, camiones y maquinaria, algo que preocupa especialmente porque, señala Guilherme, buena parte de la población del entorno es de edad avanzada. "Entre los clientes noto bastante negatividad. Ven más desventajas que ventajas y también temen que aparezcan restos al excavar y la obra termine alargándose".

Por ahora, el principal problema para su negocio es que se hayan suprimido algunos contenedores. "Generamos bastante basura. Los más cercanos están en la avenida Ramón y Cajal y son soterrados, las bolsas grandes ni siquiera caben bien y ahora tenemos que desplazarnos varias veces. Es lo que más estamos notando en estos primeros días".

La avenida Joaquín Costa, donde las obras han obligado a eliminar plazas de aparcamiento y retirar los contenedores. / David Guilherme Carnerero

A pocos metros, otro negocio sigue con atención el avance de las obras, aunque por un motivo diferente. Juan Manuel Escalera, encargado del aparcamiento Dolores Bas de Arus, situado en la misma avenida y abierto desde hace ocho años, no teme demasiado la competencia del futuro estacionamiento. El suyo cuenta con 50 plazas y confía en mantener a sus clientes. "Al principio puede quitarnos alguno por la novedad, pero después creo que no. Si allí se cobra por horas, nosotros seguimos teniendo un precio muy competitivo", explica. Actualmente cobran 1,50 euros por estacionar durante todo el día de lunes a viernes y 2,50 euros los fines de semana. "El otro día tuvimos una máquina picando y nos dejó la cabeza como un bombo", bromea. "Pero las obras son así. Y esto acaba de empezar".

Los vecinos hacen cuentas

Pepi Alonso, que vive en la calle Porrina de Badajoz, reconoce que el ruido le afecta poco porque utiliza audífonos, aunque su nieto sí se lo ha comentado. Lo que ella ha percibido claramente es el movimiento de vehículos. "Hay muchos coches durante todo el día, ahora es constante", cuenta, aunque considera que, una vez terminado, el estacionamiento puede resultar útil "para la gente que quiera venir al centro".

Clara Rodríguez, otra vecina, es bastante más crítica. "Hay ruido a todas horas y este aparcamiento no era algo que estuviéramos pidiendo los vecinos", sostiene. Su principal reparo vuelve a ser el precio que tendrá estacionar. "Si es de pago, a quienes vivimos aquí no nos soluciona nada". Tampoco está convencida de que las obras cumplan los plazos previstos y teme que la aparición de restos durante las excavaciones pueda detenerlas.

Beatriz T. L. valora que se creen nuevas plazas, porque "hay que dar muchísimas vueltas con el coche por esta zona", aunque su opinión cambia si el estacionamiento es de pago y no contempla una alternativa para los residentes. "Si es de pago, ¿qué hago? ¿Pago, dejo el coche y me voy a casa? ¿Y así todos los días? Para los vecinos no es viable", señala.

El impacto sobre los negocios

Frente a esas dudas, en el restaurante La Famiglia se sienta a la mesa (anteriormente La Mafia), ven las obras como una inversión de futuro. Jesús Masa, uno de sus camareros, considera que la dificultad para encontrar estacionamiento está detrás de que muchos pacenses eviten desplazarse hasta el centro. "Hay gente que directamente no viene porque sabe que no va a encontrar dónde dejar el coche. Nosotros estamos contentos con que se haga el aparcamiento porque creemos que puede traer más gente al centro y, por tanto, también al restaurante", señala.

Distinta es la percepción de Manuel Jiménez, propietario de Souvenires Reyes Católicos. En su caso, el malestar viene de la acumulación de obras que, asegura, lleva tiempo afectando al centro. "Estamos cansados de obras en general: calles cortadas, plazas de aparcamiento que desaparecen, la plataforma única... y ahora esto".

Su preocupación se dirige especialmente hacia las grandes celebraciones. "Habrá que ver qué ocurre en fechas como Carnaval o Los Palomos y hasta qué punto afecta tener todo esto cortado. Ahí sí puede resentirse el negocio". Por ahora, dice, la situación es soportable, aunque cree que el escenario cambiará cuando comiencen colegios e institutos y aumente el tráfico diario.

Jiménez tampoco considera que Circunvalación sea el emplazamiento más adecuado y pone en duda que las nuevas plazas compensen las que han ido desapareciendo en el centro. "Se van a hacer 170 y, para mí, son pocas".

Doce meses de trabajos

Como ya informó este diario, el proyecto contempla un estacionamiento de unos 5.000 metros cuadrados y 170 plazas, seis de ellas para vehículos eléctricos, distribuido en una única planta bajo la calzada. Tendrá casi 300 metros de longitud, 15 de anchura y 2,35 metros de altura, con entrada desde Puerta de Palmas y salida hacia la glorieta de los Tres Poetas.

La obra fue adjudicada a Placonsa por 4,8 millones de euros, después de que la primera licitación quedase desierta y el presupuesto tuviera que incrementarse en más de un millón. El plazo de ejecución establecido es de doce meses y, si se cumple el calendario previsto, el estacionamiento podría estar disponible el próximo verano. Para agilizar la construcción se utilizarán estructuras prefabricadas.

Alteración del tráfico

La llegada de la maquinaria ha obligado a implantar una ordenación especial del tráfico. Entre las principales restricciones está la prohibición de girar a la izquierda desde el cruce de Joaquín Costa con Luis de Morales para incorporarse directamente a la carretera de Circunvalación.

Los vehículos que alcancen la glorieta de los Tres Poetas desde Circunvalación o el puente de la Autonomía deberán continuar hacia Joaquín Costa en dirección a la plaza de Reyes Católicos. También se han habilitado recorridos alternativos para acceder a la Alcazaba y la plaza de San José.

Las obras afectan igualmente a las líneas de autobús 6, 6F, 11, 18 y 18F, además de las primeras expediciones de la 13 hacia Valdebótoa. Los autobuses utilizarán de forma temporal la avenida de Entrepuentes, el puente de la Universidad y Adolfo Díaz Ambrona, con cambios en varias paradas.

Las máquinas, durante los trabajos de construcción del aparcamiento de Circunvalación. / David Guilherme Carnerero

Es la nueva rutina alrededor de Puerta de Palmas. Durante meses habrá desvíos, maquinaria y ruido. Bajo la calzada irá tomando forma un aparcamiento con el que el ayuntamiento pretende facilitar el acceso al centro.