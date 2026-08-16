Amigos de Badajoz considera “un desastre” la gestión del hallazgo arqueológico de la avenida de Huelva

Amigos de Badajoz considera que el ayuntamiento debería aprovechar la oportunidad que representa el hallazgo del cementerio musulmán, probablemente almohade, dentro de las obras para convertir en plataforma única la avenida de Huelva y que sirva para conocer más sobre la historia de la ciudad.

El presidente de la asociación, Manuel Cienfuegos, ha manifestado a EFE que no ahondar más en torno a este hallazgo "representaría una pérdida para el conocimiento de la historia de Badajoz" y ha defendido que "investigar en relación con los restos hallados representaría arrojar aún más luz sobre el pasado de la ciudad". En su opinión, el cementerio "da información sobre el pasado islámico de Badajoz", por lo que el ayuntamiento, como administración más cercana a la ciudadanía, debería "impulsar todos los mecanismos posibles cada vez que se encuentran restos arqueológicos", en vez de "buscar ahorros económicos".

"Si se tratara de una empresa privada podría entenderse que estas decisiones sean más complicadas, por el coste que representan, pero el ayuntamiento es una administración y debe velar por el conocimiento de la historia", ha incidido. Todas las informaciones apuntan a que el enterramiento es del siglo XII y, por tanto, se enmarcaría en la llegada y asentamientos almohades en la ciudad, todo ello a falta de la investigación precisa que hubiera permitido confirmar este extremo.

La llegada de los almohades a la ciudad no fue precisamente pacífica, y los restos humanos hallados podrían dar a conocer más información sobre enfrentamientos en este contexto, ha dicho el experto. Cienfuegos considera que la postura del consistorio local hasta ahora en torno a esta obra "es un desastre más para el conocimiento de la historia de la ciudad".

En este sentido, Amigos de Badajoz ha sido muy crítica con otras decisiones similares, como por ejemplo con las obras del camino cubierto a la Alcazaba, inaugurado el año pasado. Entiende que estas tareas deberían haberse aprovechado para descubrir más sobre la historia de la ciudad a tenor de los arrabales extramuros que se construyeron durante distintas épocas históricas.

De la misma forma, el colectivo considera que las obras de urbanización del Campillo, junto a la torre de Espantaperros, merced a los restos hallados, podrían haber arrojado aún más luz posiblemente en relación con los cristianos que vivían en la localidad durante la época árabe.