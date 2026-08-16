El estudio del proyecto de la segunda fase de la Facultad de Medicina de Badajoz ya ha sido entregado a la Junta

La segunda fase de la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (UEx) da un nuevo paso administrativo. El estudio Matos Castillo Arquitectos ha completado y entregado a la Junta de Extremadura la revisión del proyecto de ejecución, cuyo objetivo era actualizar funcional, normativa y económicamente un diseño redactado originalmente en 2019.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación y Formación Profesional, el trabajo adjudicado el pasado mes de febrero por casi 158.000 euros ya está en manos de los técnicos regionales: "Este proyecto de ajuste económico, normativo y funcional fue entregado y, debido a la envergadura de la obra, esta revisión ha llevado un tiempo", explican.

En manos de la supervisión técnica

Con la entrega del documento dentro del margen previsto tras agotarse los cinco meses de plazo concedidos, la actuación entra en una fase decisiva. El proyecto se encuentra ahora bajo la supervisión técnica de la consejería, un análisis imprescindible dada la complejidad de la infraestructura antes de darle el visto bueno definitivo.

Una vez que los técnicos aprueben la revisión, la Junta podrá concretar la cuantía exacta de la licitación de las obras -que inicialmente se estimaba en más de 10,5 millones de euros, pero que podría sufrir un incremento de entre el 20% y el 30% para adaptarse a los precios actuales del mercado- y solicitar la correspondiente licencia de obras al Ayuntamiento de Badajoz.

Este avance llega tras superar el parón administrativo que sufrió el procedimiento en otoño de 2025, cuando la licitación quedó en suspenso cautelar por un recurso presentado por una de las empresas excluidas. Tras la resolución del conflicto, el expediente se desbloqueó en febrero de 2026, adjudicándose la actualización al mismo estudio que diseñó el complejo universitario.

Una torre de 8 plantas sin afección a las clases

Esta segunda fase complementará al edificio del aulario, que los alumnos estrenaron en enero de 2025. El proyecto contempla la edificación de una torre "casi cuadrada" de 8 plantas que se integrará con el inmueble actual mediante una envolvente uniforme de chapa plegada.

El nuevo edificio acogerá, en principio, los despachos departamentales -que actualmente continúan en la antigua facultad-, los laboratorios de investigación y los seminarios y aulas prácticas.

Según el diseño planteado, la construcción de la torre se podrá acometer de forma independiente, conectándose con el vestíbulo de la planta baja en la fase final de los trabajos, por lo que no interferirá en el día a día de las clases. Una vez completado todo el recinto, la facultad tendrá capacidad para albergar a casi 4.300 estudiantes de las titulaciones de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, además de la Escuela de Salud del SES.