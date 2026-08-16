25º aniversario
Hogwarts vuelve en Badajoz: el Cine Yelmo El Faro reestrena 'Harry Potter y la piedra filosofal'
La primera aventura de la saga regresa a la gran pantalla del 28 de agosto al 3 de septiembre con una sesión diaria a las 20.30 horas.
Los fanáticos de la saga de J.K. Rowling en Badajoz están de enhorabuena. El cine Yelmo El Faro acogerá el reestreno de 'Harry Potter y la piedra filosofal' entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, permitiendo al público revivir en pantalla grande el inicio de la célebre franquicia cinematográfica.
Durante esa semana, el cine ubicado en el centro comercial El Faro ofrecerá una única sesión diaria a las 20.30 horas y estará proyectada en español. La iniciativa se enmarca dentro de una iniciativa de la compañía pensada para llevar a la sala grandes hitos y eventos culturales.
Esta programación especial conmemora los 25 años desde que el niño de once años descubrió su verdadera identidad y viajó por primera vez al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La cita busca reunir a quienes crecieron acompañando a Harry, Ron y Hermione en los cines, así como a las nuevas generaciones que aún no han experimentado la magia, la icónica banda sonora y la aventura en una sala de cine.
Edición especial para coleccionistas
Además de la proyección de la película, la experiencia incluirá un aliciente exclusivo para los seguidores de la franquicia poniendo a la venta una jarra coleccionable de Harry Potter, diseñada especialmente para conmemorar este aniversario.
Las entradas para todas las sesiones de la semana ya se encuentran disponibles en la página web oficial.
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